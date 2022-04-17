شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "أشباح أوروبا" لـ هيفاء وهبى والفيشاوى فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر صناع فيلم "أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى، طرحه في دور عرض السينمات المصرية في عيد الفطر المقبل، كما سيتم طرحه بدور عرض سينمات الوطن العربى، وذلك بعدما شهد الفيلم عدة تأجيلات خلال الفترة الماضية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات بشكل جديد ومختلف، لم تتطرق له السينما المصرية من قبل، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية.

فيلم "أشباح أوروبا " من بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية

وتعود هيفاء وهبى بفيلم "أشباح أوروبا" إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح" مع المخرج سامح عبد العزيز، فيما ظهرت كضيفة شرف فى فيلم "خير وبركة" مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" العام قبل الماضى، إضافة إلى مشاركتها أيضاً كضيفة شرف خلال حلقتين من مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وفى شهر رمضان الماضى.