شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنيستون تكشف معاناتها من الأرق: "أصبح الأمر معاناة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة العالمية جينيفير أنيستون عن معاناتها من الأرق ومشاكل في النوم لعقود من الزمن، واعترفت بأنها غالبًا ما تخشى عدم قدرتها على النوم، مما يسبب التوتر لها في الليل.

وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية ظلت الممثلة البالغة من العمر 53 عاما تعاني من اضطرابات في النوم منذ عقدين من الزمن، وقالت في حديث لمجلة people انها غالبا ما تنتابها مشاعر قلق من أنها لن تستطيع أن تغفو.



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أوضحت نجمة هوليود إلى أنّ هذه المشكلة بدأت في بداية عمر الثلاثين أو حتى قبل ذلك، قائلة: "لا نلاحظ تأثيرات قلة النوم عندما نكون شبابا لأننا نكون أقوياء لا نُقهر"، مضيفة "بدأت المشكلة كشيء تقبلته وتعايشت معه، لكن فجأة تدرك تأثيرات قلة النوم وكيف تؤثر سلبا على يومك وعملك ووظائف الدماغ والجسم".



جينفر جيتس

وتابعت النجمة الأميركية حديثها شارحةً كيف تتعمق هذه المشكلة، إذ إنها كلما فكرت أكثر بالنوم، كلما زاد الأمر صعوبة قائلة: "كلما قلقت أكثر حول عدم قدرتي على النوم، كلما زاد الامر صعوبة".

جنيفر التي لجأت الى الادوية لمعالجة اضطرابات النوم، اشارت الى أنه أصبح صعبًا أن تحافظ على صحة جيدة بسبب قلة النوم ما يمنعها من ممارسة الرياضة. وأضافت: "أصبح الأمر معاناة".