شكرا لقرائتكم خبر عن إعلاميون يشاركون فى دراما رمضان.. أبرزهم شريهان أبو الحسن وبثينة كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الموسم الرمضانى منافسة قوية بين المسلسلات الدرامية، كما أن هناك منافسة بين أبطال هذه الأعمال التي تحظى بالعديد من المشاهدات، ويشارك أيضًا في هذه المسلسلات عدد من الإعلاميين، بعضهم يجسدون شخصية مختلفة عن طبيعة عمله والبعض يؤدى دور الإعلامي بأحد البرامج خلال أحداث العمل.



شريهان ابو الحسن

الإعلاميات شريهان أبو الحسن وبثينة كامل وهمسة إمام

يشهد مسلسل "فاتن أمل حربى" للنجمة نيللى كريم الذى يعرض على قناة Cbc، المشاركة الأكبر للإعلاميين، حيث تشارك الإعلامية شريهان أبو الحسن بشخصيتها الحقيقية كإعلامية ومذيعة تحاور الضيوف وتتضامن مع نيللى كريم في قضيتها ضد قانون الأحوال الشخصية.

وتشارك أيضًا في مسلسل "فاتن أمل حربى، الإعلامية بثينة رشوان بعد فترة غياب كبيرة عن المشاركة الفنية، كما تشارك الإعلامية همسة إمام التي تجسد دور زوجة الفنان خالد سرحان ويقدم دور مستشارًا، وتعمل ربة منزل ولديها طفلان ولد وبنت.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة ألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

"فاتن أمل حربى" من بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



بثينة كامل

الإعلامى شريف مدكور

شارك الإعلامى شريف مدكور ضمن أحداث مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة هشام جمال وليلى زاهر، حيث ظهر كضيف شرف خلال أحداث العمل المذاع على قناة الحياة.

مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من: هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف، منهم شيرى عادل، والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس (هشام جمال) بشركة منافسة ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل الزواج في فترة الحمل.



شريف مدكور

الإعلاميتان هبة الأباصيرى ومارينا المصرى

شاركت كل من الإعلاميتين هبة الأباصيرى ومارينا المصرى، ضمن أحداث مسلسل "مين قال" المذاع على قناة MBC مصر، والمسلسل ينتهى إلى نوعية أعمال الـ 15 حلقة، وتدور أحداث المسلسل حول قضية، ويناقش تأثير التعليم والسوشيال ميديا على الوالدين والأبناء.



مارينا المصرى



هبة الاباصيرى