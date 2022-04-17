باحثة في علم النفس: الاستماع الى البودكاست دليل على الانفتاح والفضول

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 07:09 مساءً - تنتشر التدوينات الصوتية أو البودكاست على الانترنت وتتمتع بجماهيرية حول العالم حيث يلجأ اليها كثيرون إمّا بهدف الاستفادة علميا أو الاستمتاع في وقت الفراغ.

و ابتكر الصحفي البريطاني “بن هامرسلي” مصطلح التدوين الصوتي -بودكاست- في مقال نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية عام 2004.

“هامرسلي” كان يكتب عن إمكانية حدوث طفرة في راديو الهواة، خاصةً مع انتشار المدونات وبرامج إنتاج الصوت الرخيصة، وفي العام ذاته، قام “آدم كاري” بتطوير برنامج مكَّنه من تحميل المقاطع الصوتية وبثها على الإنترنت، ويُعد “كاري” –الآن- أحد أشهر صانعي البودكاست ببرنامجه المعروف “Daily Source Code”.

وفي عام 2005، بدأت الشركات الكبرى في انتهاز الفرصة، وكانت شركة “أبل” –كالعادة- صاحبة الريادة حين قدمت برنامجها الثوري وقتها “آي تيونز 4.9″، الذي حمل تحديثًا يدعم بث المدونات الصوتية، وفي العام ذاته، أصبح “جورج دبليو بوش” أول رئيس أمريكي يُلقي خطابًا أسبوعيًّا على شكل بودكاست، وأعلن قاموس “أكسفورد” الأمريكي كلمة بودكاست باعتبارها “كلمة العام”.

وأعلنت دراسة حديثة نشرتها دورية “بلوس وان” (PLOS ONE)،أنّ المدونات الصوتية أصبحت شائعة على نحوٍ متزايد خلال السنوات الأخيرة؛ إذ ارتفع عدد مستمعي “بودكاست” من 46.1 مليون شخص إلى 75.9 مليون شخص سنويًّا في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن 8.99 ملايين إلى 15.61 مليون شخص سنويًّا في أوكرانيا في الفترة من 2017 وحتى 2020، ورغم تلك الأرقام المهولة، لا يوجد سوى قليل من الأبحاث التي ترصد سبب انتشار تلك الظاهرة.

وفي محاولة لرأب صدع الأبحاث القليلة، عمل فريق بحثي مشترك من جامعتي “كوينزلاند” و”ستانفورد” على مسح عينة مكونة من 300 شخص من عدة دول مختلفة لمعرفة عادات استماعهم للمدونات الصوتية، وذلك في محاولة لتحليل نمط شخصية هؤلاء المستمعين.

تقول “ستيفاني توبين”، الباحثة في علم النفس بجامعة كوينزلاند، والمؤلفة الأولى للدراسة: إن النتائج كشفت عن مفاجأة.

تضيف “توبين” في تصريحات لـ”للعلم”: وجدنا أن الأشخاص المنفتحين على التجربة والأكثر فضولًا، والذين يستمتعون بالتفكير كانوا أكثر تعرضًا للاستماع إلى البودكاست، وأن الأشخاص المنتمين بشكل فكري إلى مجموعات مُحددة أقل تعرضًا للاستماع إلى البودكاست.

وتتابع: ومن أولئك الذين استمعوا إلى البودكاست، كان الأشخاص الذين استمعوا لساعات أكثر في الأسبوع أكثر تفاعلًا اجتماعيًّا مع البودكاست، وقد ارتبطت هذه الجوانب الاجتماعية بزيادة الترابط بينهم وبين أحبائهم.

وتتسق تلك النتيجة مع الأبحاث السابقة التي أظهرت أن هذه السمات مرتبطة باستخدام التقنيات الجديدة واستخدام المنصات عبر الإنترنت للعثور على المعلومات.

كما كان مستمعو البودكاست الذين يقضون ساعات أكثر أسبوعيًّا في الاستماع أكثر تفاعلًا اجتماعيًّا مع منتج البودكاست الذي يستمعون إليه، وشهدوا علاقات اجتماعية أقوى (من جانب واحد) مع ذلك المنتج.

يقول الباحثون: على عكس توقعاتنا، فإن أولئك الذين استمعوا إلى البودكاست لم يفعلوا ذلك لأسباب تتعلق باليقظة أو بسبب إدمان الهواتف الذكية، وتساعد تلك النتيجة في التمييز بين الاستماع إلى البث الصوتي واستخدام الوسائط الاجتماعية، وهو ما يرتبط ارتباطًا إيجابيًّا بالحاجة إلى الانتماء والعُصابية.