بايرن يفوز على أرمينيا.. خطوة أخرى نحو لقب الدوري

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ 47 دقيقة

عاد “بايرن ميونيخ” ليتصدّر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفارق تسع نقاط عقب تغلبه 3-صفر على مضيفه أرمينيا بيليفيلد اليوم الأحد ليقترب خطوة أخرى نحو لقبه العاشر على التوالي في المسابقة.

وقبل أربع جولات من النهاية، تعافى بايرن من خروجه المفاجئ من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بفوز جيد واستعاد الفارق في الصدارة أمام بروسيا دورتموند قبل مواجهتهما الأسبوع المقبل في ميونيخ.

وتقدم بايرن بعد عشر دقائق عندما مرر ألفونسو ديفيز الكرة إلى روبرت ليفاندوفسكي الذي لمسها في اتجاه المرمى قبل أن يضعها ياكوب باريت لاورسن بالخطأ في شباكه.

كما عزز الفريق الضيف من تقدمه من آخر لمسة في الشوط الأول بتسديدة مباشرة من سيرج جنابري بعد تمريرة من يوزوا كيميش.

وأضاف فريق المدرب يوليان ناجلزمان الهدف الثالث قبل خمس دقائق من النهاية عندما مرر كيميش كرة إلى ليفاندوفسكي الذي هيأها إلى جمال موسيالا ليهز الشباك.

هذا وتراجع أرمينيا إلى منطقة الهبوط المباشر بعد فوز هيرتا برلين على أوجسبورج أمس السبت، وبقي في المركز 17 متأخرا بثلاث نقاط عن الأمان بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة السابعة على التوالي.