هيفاء وهبي تنثر الفرح والأمل بصور العيد.. إطلالة تأسر القلوب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلّت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على الجمهور عبر حسابها في موقع “إنستغرام” بصور جديدة التقطتها بمناسبة عيد الفصح المجيد.

وسرقت هيفاء الأنظار بصورها الجديدة الّتي حملت جرعة زائدة من الفرح والأمل، وظهرت فيها بإطلالة مبهجة وسط الأشجار والفاكهة، وبكلمات رقيقة هنأت متابعيها بالعيد وعلقت قائلة: “فصح مجيد” .

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صور النجمة هيفاء وهبي، فأبدى محبوها إعجابهم بظهورها الرائع، كما تبادلوا التعليقات معها، ولاقت إطلالتها ردود أفعال واسعة.

يذكر أنه تم ‏تكريم هيفاء وهبي مؤخرًا كأيقونة للموضة في الوطن العربي في حفل توزيع جوائز The EMIGALA الذي أقيم بحديقة برج العرب في دبي

وكانت هيفاء تصدّرت في وقت سابق قائمة النجوم الأكثر تأثيراً في لبنان والأكثر تفاعلاً بين اللبنانيين على موقع “إنستغرام” من خلال دراسة للتفاعل الموثوق والحقيقي للمتابعين مقارنةً بعدد الحسابات التي تتابعها ( authentic engagement).