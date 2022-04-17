شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالة جديدة للفنانة عايدة الأيوبى بمناسبة شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة عايدة الأيوبي، فى صور جديدة نشرتها عبر حساباتها الشخصية بمختلف منصات السوشيال ميديا، بعد فترة غياب طويلة، حيث تشارك متابعيها وجمهورها بصور من حين لآخر بعد وهى ترتدي الحجاب كعادتها.



حساب عايدة الايوبي



عايدة الايوبي في اطلاله جديدة

وحرصت عايدة الأيوبي، فى الصورة الجديدة التى نشرتها، عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، على ان هنئ الأمة الاسلامية بشهر رمضان ، وكتبت فى تعليقها عليها: "رمضان كريم ..عادية الايوبي".

وكانت قد أطلت الفنانة عايدة الأيوبى فى صورة جديدة على جمهورها بعد غياب في ديسمبر، مرتدية الحجاب، عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، وعلقت على الصورة قائلة "جمعتكم مباركة إن شاء الله"، وعبر عدد كبير من متابعى حسابها عن اشتياقهم لها فجاءت معظم التعليقات تقول لها "وحشتينا جدا مفيش أعمال جديدة دينية أو وطنية قريب"، "مشتاقين لصوتك كله رقى"، لترد عليهم فى تعليق آخر "وأنتم وحشتونى أكتر يا أجمل ناس".