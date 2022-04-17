بعد 5 سنوات.. كيفانش تاتليتوغ وزوجته يرزقان بطفلهما الأول واسمه “مفاجأة” كبرى للمتابعين!

كتب امير فتحي في الأحد 17 أبريل 2022 05:43 مساءً - بعد 5 سنوات من زواجه ورحلة علاج استغرقت وقتاً طويلاً، رُزق الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير في الوطن العربي باسم “مهند”، وزوجته منسقة الموضة باشاك ديزار بمولودهما الأوّل، وأطلقا عليه اسم “كورت ايفه”.

وكتب كيفانش من خلال تغريدة له على حساب «تويتر»: ” أخذنا كورت إيفه بين أيدينا وهو بصحة جيدة، والحمد لله”.

وكان كيفانش تاتليتوغ قد أحدث حالة من الجدل، بعد أن أعلن عن إسم طفله “كورت إيفه تاتليتوغ”، حيث بدا الإسم غريباً للغاية للمتابعين.

هذه الحالة دفعت بباشاك ديزار، إلى الرد والكشف عن سبب إختيار هذا الإسم للطفل، وقالت: “ان لقب كورت مميز جداً بالنسبة لي ولكيفانش، وذلك لأن علاقتنا بدأت في المسلسل التركي “كورت سعيد وشوري”، ومضت على هذه العلاقة ثماني سنوات، وكانت ثمرتها طفلنا المنتظر”.

كيفانش يعلن إنتظار مولده الأول

هذا وكان الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ، قد أعلن خلال هذا الشهر، انتظار مولوده الأول، من زوجته باشاك ديزر وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»

وأطل كيفانش، يوم 8 إبريل، على متابعيه عبر صورة، ظهر من خلالها وهو يجثو على ركبتيه ويقبل بطن زوجته البارزة، معلنا بذلك قدوم أول أطفاله عقب 6 سنوات على ارتباطه من زوجته باشاك ديزر، التي تكبره بـ4 أعوام.

وعقبها مباشرة، تلقى النجم التركي التهاني من قبل أصدقائه بالوسط الفني ومن قبل متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، الذين يقترب عددهم من الـ4 ملايين متابع.

يشار أن علاقة كيفانش وزوجته باشاك، نشأت خلال كواليس تصوير مسلسل “العشق الممنوع”، الذي جسد فيه دور البطولة إلى جانب بيرين سات، وهازال كايا، وكانت فيه باشاك مسؤولة عن تصميم وتنسيق أزياء الممثلين في العمل، لتتطور عقبها صداقتهما إلى علاقة حب، ختماها بالزواج عام 2016، في حفل أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس، اقتصر حضوره على الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة، كما سجل غياب والد ووالدة كيفانش، التي كانت ترفض علاقة نجلها بمصممة الأزياء، التي تكبره ببضع سنوات.

ومن الناحية الفنّية، يعود النجم التركي المعروف بالوطن العربي بشخصية “مهند” عبر منصّة “نتفليكس” مع الممثلة التركية بيرين سات من خلال فيلمٍ سيجري تصويره قريبًا، وهذا ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وعبّروا عن حماسهم للفكرة بعد نجاهما معًا في تقديم شخصية الثنائي “سمر ومهند” في مسلسل “العشق الممنوع”.

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