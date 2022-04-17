رانيا زوجة “ماجد المصري” تتصدر الترند بعد ظهورها الإعلامي الأول مع زوجها.. لن تصدقوا مدى جمالها! – «صور»

كتب امير فتحي في الأحد 17 أبريل 2022 05:43 مساءً - شارك الفنان ماجد المصري، مجموعة صور جديدة برفقة زوجته السيدة رانيا أبو النصر في اول ظهور إعلامي لها، وأيضًا نشر صور مع الممثلة إلهام علي وزوجها الممثل خالد صقر مقدمي حلقة “ليالي رمضان” الذي يعرض على mbc.

وكتب ماجد على الصور التي شاركها على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“: كانت ليله جميلة من ليالي رمضان مع الاخ والصديق خالد صقر و المتألقة إلهام علي في برنامج ليالي رمضان.

وشكرت رانيا من خلال تعليق لها على صورها الهام علي كونها جعلتها تظهر على طبيعتها خلال الحلقة وكتبت ” كانت ليلة جميلة من ليالي رمضان مع الهام وخالد بشكرك يا الهام ويا خالد على البساطة الي ساعدتني اني اكون على طبيعتي وخصوصا انه كان على الهوا والملوخية كانت تحفة”.

ماجد المصري وزوجته ضيوفًا مع إلهام علي وخالد صقر في برنامج “ليالي رمضان” – الصورة من حساب الأول على انستغرام

ونالت الصورة إعجاب متابعي الفنان ماجد المصري، الذين تفاعلوا مع الصورة والحلقة من خلال التعليقات على الصورة.

برنامج “ليالي رمضان” من البرامج التي تعرض في سباق برامج رمضان 2022، وتدور أحداث حلقات البرنامج حول التقاء الأصدقاء، والعائلات مع تقديم مأكولات شهية، طوال مدرة عرض الحلقة المخصصة 70 دقيقة، وهو برنامج من إنتاج تليفزيون MBC، وتقديم كل من إلهام علي وخالد صقر.

ماجد المصري يطل في رمضان:

وعلى الرغم من عدم إذاعة الحلقة بعد، إلا أن اسم الفنان ماجد المصري، ظل متصدر الكلمات الأكثر بحثًا على محرك البحث “غوغل”، حيث بحث جمهور الفنان أيضًا عن أحدث أعماله وأدواره التي يقدمها في الموسم الرمضاني الحالي 2022.

ويطل الفنان ماجد المصري في موسم رمضان 2022، على جمهوره من خلال مسلسلين، هما (ملف سري) و(توبة).

ماجد المصري في مسلسل ملف سري:

“مسلسل ملف سري” من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبد الغني، إيهاب فهمي، مادلين طبر، كارولين عزمي، علاء مرسى، صبا الرافعي، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

مسلسل ملف سري، يعرض على شاشة “سي بي سي” CBC، الساعة 10:15 مساء، والإعادة الساعة 5:45 صباحا، و3:45 مساء.

ينتمي المسلسل إلى أعمال التشويق، والإثارة، والرومانسية، ويرصد مرحلة مهمة من تاريخ مصر، وتناقش قصة مسلسل ملف سري عدد من القضايا المختلفة التي كانت موجودة في مصر بعام 2013 منها قضايا غسيل الأموال، وذلك في إطار الأعمال الدرامية الاجتماعية التي يتخللها نوع من الإثارة والتشويق والأكشن.

ويجسد الفنان ماجد المصري في المسلسل، شخصية رجل أعمال فاسد، يدخل في صراع مع القاضي بطل المسلسل الفنان هاني سلامة.

ماجد المصري في مسلسل توبة:

من جهة ثانية، ينافس “مسلسل توبة” ضمن السباق الرمضاني 2022 بين 36 مسلسلًا يعرضون في رمضان 2022 المصرية، على القنوات الفضائية المصرية والعربية، ومنصات البث الإلكترونية مثل شبكات شاهد ووتش إت وغيرها.

المسلسل تدور أحداثه في منطقة شعبية في محافظة بورسعيد،ويعيش توبة وسط الحارة بعدما ترك ماضيه المليء بالجرائم، بحثا عن بداية حياة جديدة، لكن الماضي يعود ليطارده وينغص عليه حياته الجديدة، لتبدأ سلسلة من الأحداث المثيرة والشيقة التي تكشفها حلقات المسلسل.

يعرض يومياً على “MBC مصر”، 7:00 مساءً، ويُعاد على “MBC مصر” 3:00 بعد منتصف الليل، و3:00 عصراً على “MBC مصر 2”.

ويجسد الفنان ماجد المصري، في مسلسل توبة شخصية شرير يتصدى لأحلام البطل، عمرو سعد، حيث يجسد ماجد المصري شخصية سيد الأجنبي، وهو الشخص الذي يؤدي الشر كأنها جزء أساسي من حياته اليومية، ويقوم بكل الأعمال الخارجة على القانون ويتحايل على كل قواعد المُجتمع.

مسلسل توبة، من بطولة النجوم عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، أسماء أبواليزيد، دياب، ورحاب الجمل وعدد آخر من الفنانين، من إخراج أحمد صالح ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب، إنتاج صادق الصباح.

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