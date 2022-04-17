إبنة نانسي عجرم تأسر قلوب المتابعين بحديثها باللغة الفرنسية…. شاهدوا رقّتها!

كتب امير فتحي في الأحد 17 أبريل 2022 05:43 مساءً - لفتت “ليا” الإبنة الصغرى للنجمة اللبنانية نانسي عجرم أنظار الجمهور والمتابعين من خلال فيديو طريف لها وهي تتحدث باللغة الفرنسية.

وقد أشاد الجمهور ببراءتها حيث ظهرت بالفيديو مع والدتها في كواليس تصوير كليب “ما تعتذر” الذي أصدرته الشهر الماضي وهي تسأل والدتها عن اسم الطفل الصغير الذي يمثّل دور ابن نانسي في الكليب، وتتفاعل مع الأحداث ببراءة ومحبّة.

وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع مقطع الفيديو وأشادوا بالإهتمام الكبير الذي تقدمه نانسي لطفلتها الصغيرة التي ترافقها في كل الأماكن، كما تغزّلوا بجمال الطفلة ورقتها متمنين لها دوام الصحة والفرح.

كيف استعدت نانسي عجرم وابنتها ليا لـ “عيد الفصح” ؟

من جهة ثانية شاركت الفنانة نانسي عجرم، متابعيها وجمهورها، استعداداتها للاحتفال بعيد الفصح المجيد الذي يوافق يوم 17 أبريل من كل عام.

ونشرت نانسي، صورًا لابنتها “ليا”، عبر (ستوري) حسابها على إنستجرام، وعلقت: “ليا تستعد لتلوين بيض الفصح”.

نانسي عجرم تنشر صورة إبنتها “ليا” عبر ستوري انستغرام

آخر أعمال نانسي عجرم

وكانت قد طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، مؤخرًا كليبها الجديد “ما تعتذر” عبر حسابها بموقع الفيديوهات “يوتيوب”، بعد طرحها كليبها الأخير “مية وخمسين”.

وتستعد النجمة اللبنانية نانسى عجرم، لإحياء حفل غنائي، على مسرح أولمبيا في باريس، يوم الجمعة 10 من شهر يونيو المقبل، والذى سيكون بمثابة مفاجأة لجمهورها، حيث تقدم خلاله باقة متنوعة ومميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى محبيها.

وكانت آخر حفلات النجمة اللبنانية نانسى فى مصر التى أقيمت بالعين السخنة وحضور كامل العدد، وخطفت نانسى الأنظار بهتافات الإعجاب بمجرد صعودها على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية، ومرتدية فستان نصفه أسود والآخر أبيض ومرددة لأغنية “ما تيجى هنا وأنا أحبك”.

الجدير بالذكر أن نانسي تشارك في السباق الرمضاني بأغنية تيتر “مسلسل يوتيرن“. وتحمل الأغنية اسم “يا ساتر” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي أحمد عادل، وطرحتها شركة العدل جروب قبل يومين من حلول شهر رمضان 2022 المبارك.

وتعد مشاركة نانسي عجرم في تقديم أغنية المقدمة في مسلسل “يوتيرن” هي الثالثة لها على التوالي، إذ قدمت عام 2020 أغنية مسلسل “سكر زيادة”، وفي عام 2021 شاركت في المسلسل اللبناني “راحوا”.

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