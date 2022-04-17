شكرا لقرائتكم خبر عن شام الذهبى تستمتع بالتزلج على الجليد مع زوجها فى شهر العسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت شام الذهبى، ابنة الفنانة السورية أصالة نصرى، على مشاركة متابعيها بصور من قضائها لشهر العسل، مع زوجها، وأظهرت الصور قضاءها وقتا ممتعا، فى التزلج على الجليد، وتناول الطعام.

ونشرت شام الصور عبر حسابه الرسمى بإنستجرام، وعلقت: "معكم بدأت حياتي للتو.. إلى حياة مليئة بالمغامرة الدائمة والضحك والطعام الجيد".



ابنة أصالة



شام



شام الذهبى



شام الذهبى وزوجها



شام وزوجها

ومن جهة أخرى حرصت المطربة السورية أصالة نصري، على توجيه رسالة حب ودعم لابنتها شام الذهبي، التي احتفلت أمس بحفل زفافها، حيث نشرت صورة لها ولزوجها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "سعادة ما بعدها سعادة شوف بنتي الّلي بتمثّل لّي الدني بأكملها سعيدة مع رجل أنا بشارك أمّه بمحبتها إله، خلوق ومهذّب ومتله قلال، الله يسعدكم وتشوفوا كلّ الخير والسعادة والأصحاب الطيبين ويحفظ لي ياكم وأستمتع فيكم فرحانين وناجحين كلّ العمر، ويا شام شكراً يا بنت الرّوح على هالفخر الّلي غمرتني فيه بنجاحك وحلاوة قلبك ومحبّة الدني كلّها إلك، بمووووووت عليكم وكلّ شي حلو بالحياة بتمني لكم".

لفنانة السورية تألقت بمجموعة من أبرز أغانيها، وكان للنجمة اللبنانية إليسا حضور قوى بأغنية رومانسية أهدتها للعروسين، وغنت النجمتان أغنية "أسعد واحدة" إحدى أشهر أغنيات إليسا، ولم تتمالك أصالة دموعها حيث بكت متأثرة خلال الحفل.

كما سردت أصالة موقفا طريفا حدث مع زوج ابنتها شام فى فترة طفولته، حيث كان قد طلب منها التقاط صورة وهو يبلغ تسع سنوات فى إحدى الحفلات لتمر السنوات ويصبح زوج ابنتها.