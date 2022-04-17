شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين متعدد المواهب ومفاجأة جزيرة غمام.. ياما فى الجراب ياعرفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق مسلسل جزيرة غمام الذى يعرض فى الموسم الرمضانى هذا العام نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدات مرتفعة، وإشادات واسعة بين الجمهور والنقاد بعناصر العمل المكتملة والمتناغمة.

ومن أهم عناصر نجاح وجمال مسلسل جزيرة غمام هذه المباراة الإبداعية فى التمثيل بين نجوم العمل وهذا السحر فى أداء كل المشاركين فيه، حيث سادت حالة من الانبهار بين جمهور دراما رمضان هذا العام بما وصل إليه إبداع الفنانين المشاركين فى مسلسل جزيرة غمام الذى اعتمد على البطولة الجماعية، ونجح كل المشاركين فيه للوصول بأدائهم إلى قمة النضج الفنى والأداء الرصين الهادئ دون مبالغة.

ومن أهم شخصيات مسلسل جزيرة غمام التى تدور حولها الأحداث شخصية عرفات الملاك الذى تجسد فى شخصية الفنان أحمد أمين، مفاجأة المسلسل الذى تفوق على نفسه وأثبت أنه فنان من العيار الثقيل قادر على أن يدهشك فى كل مشهد بقدرة وموهبة فائقة تتسلل إلى وجدانك بسلاسة ويسر دون تكلف أو تعقيد.

أحمد أمين صاحب المواهب المتعددة فى التأليف والإخراج والذى عرفه الجهور من خلال فيديوهات كوميدية وحقق نجاحاً كبيراً فى برنامج البلاتوه، ثم بدأ مشواره مع التمثيل فى عدد من الأعمال الكوميدية، وكانت مفاجأته للجمهور حين أبدع و جسد شخصية رفعت اسماعيل فى مسلسل ماوراء الطبيعة، وكان هذا تحدياً كبيراً أمام فنان اعتاد الجمهور أن يراه فى أعمال كوميدية ، بل وأن يقدم شخصية يعرفها الجمهور قبل أن يراه وهى شخصية الدكتور رفعت اسماعيل بطل سلسلة ما وراء الطبيعة للأديب والكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وحقق أمين نجاحاً مبهراً فى تجسيد الشخصية ، ليفاجأنا من جديد بإبداع وشخصية جديدة ومختلفة ومبهرة فى مسلسل جزيرة غمام، وهى شخصية عرفات ليثبت أن فى جعبته فيض من الإبداع والإبهار ينطلق مع كل عمل يشارك فيه.

فبقدر سلاسة ونقاء شخصية عرفات وبساطتها تأتى صعوبة تجسيد هذه الشخصية ، حتى لا يتحول رمز الخير فى المسلسل إلى الشكل الوعظى المتكلف ولتأتى الحكمة على لسانه ببساطة ويسر وتلقائية ، وهكذا نجح أمين ببراعة فى أن يجسد هذه الشخصية التى تفيض بالحس الصوفى والروحانيات والمحبة والنقاء بطريقة السهل الممتنع وبأداء مبهر.