شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى تتنازل عن نفسها من أجل ابنها فى مسلسل "بطلوع الروح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ابتعاد استمر 4 سنوات، عادت النجمة منة شلبي إلى الشاشة الرمضانية من خلال مسلسل بطلوع الروح المستوحى من أحداث حقيقية وتؤدي فيه دور "روح" الذي يجبرها زوجها على الانتقال معه إلى دولة الخلافة الإسلامية في سوريا بعدما خطف ابنها.

وشهدت أول حلقتين أحداثًا متسارعة مليئة بالتوتر والقلق والتى نجحت في إبرازه النجمة منة شلبي من خلال أدائها التمثيلي كأم تبحث عن ابنها، وتبدأ الأحداث بروح التي كانت تعيش حياة مرفهة مع زوجها أكرم وابنها سيف، وخلال رحلة سياحية في تركيا تفاجأ باختفاء زوجها وابنها وبعد ساعات تتلقى مكالمة من زوجها يطلب منها مقابلته في مكان على الحدود التركية السورية لتقع مواجهة قوية بين منة وزوجها حيث تطلب منه رؤية ابنها لكنه يشترط منها عبور الحدود معه إذا كانت ترغب في رؤية ابنها مرة أخرى والانضمام إلى التنظيم الإرهابي، ورغم رفضها تجد نفسها مجبرة على اتباعه لإنقاذ ابنها.

تحاول روح استيعاب صدمتها في زوجها والتعايش مع الظروف الجديدة والتي تبدأ منذ عبورها الحدود وارتدائها النقاب والملابس السوداء اللون وفقًا لأحكام الدولة الإسلامية في الشام والعراق ثم العيش في منزل متواضع لا يضم سوى بعض الأثاث البسيط وتبدأ في التعرف على طريقة الحياة وسط التنظيم الإرهابي حيث تحذرها جارتها من فتح الباب دون النقاب حتى لا تتعرض للجلد، وأن عليها الذهاب إلى ملتقى الفتاة المسلمة حيث دروس الفقه وتبادل الأفكار ووصفات الطهي.

بطلوع الروح مسلسل درامي رمضاني من 15 حلقة مستوحى من أحداث حقيقة يدور حول روح التي يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر إلى وكر لداعش في سوريا، تحاول روح النفاد بريشها لينتهي بها المطاف في معكسر للهاربات من التنظيم، وتمسي العودة لمصر حلمًا بعيدًا، وهو من بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، محمد حاتم، أحمد السعدني، ومن إخراج كاملة أبو ذكري وتأليف محمد هشام عبية.

كان آخر أعمال منة شلبي الرمضانية هو واحة الغروب عام 2017 عن رواية الكاتب الكبير بهاء طاهر والذي حقق نجاحًا كبيرًا وتلقى عدد من الجوائز من نقابة المهن السينمائية بجانب جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الفضائيات العربية، ومن أحدث أعمالها التليفزيونية نمرة اتنين وفي كل أسبوع يوم جمعة وليه لأ وفي مجال السينما الفيلم الكوميدي من أجل زيكو مع كريم محمود عبد العزيز وفيلم الإثارة الجريمة مع النجم أحمد عز وماجد الكدواني.