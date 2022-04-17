شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك: صداقتى مع آسر ياسين فى مكتب المحاماة جعلت الأحداث أكثر سخونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة صبا مبارك لـ"الخليج 365" إنها سعيد للغاية بردود الأفعال على مسلسل سوتس بالعربى، الذى يعرض حاليًا في الموسم الرمضانى على شاشة قناة cbc، مؤكدة أن المسلسل نال النجاح بشكل كبير، خاصة أنه خارج المنافسة على الإطلاق، خصوصًا أن المسلسل بنسخته الأصلية حقق نجاحًا باهرًا، ولاقى عددا كبيرا من المتابعين.

وأضافت صبا، أن علاقتها بـ زين ثابت – آسر ياسين في مكتب المحاماة ضمن أحداث المسلسل، هي علاقة صداقة كبيرة، وجعلت الأحداث أكثر سخونة، حيث بدا للمتابعين أن هناك علاقة حب بينهما، بينما الحقيقة هما أصدقاء ولديهم فكر واحد وهدف واحد وهو "التعامل بانسانية " في كل القضايا التي يترافعون فيها.

وأكدت صبا، أن أحداث المسلسل خلال الحلقات المقبلة، ستأخذ شكل آخر، حيث سيكون هناك مفاجأت في القضايا التي سيتولاها مكتب المسيرى زيدان، مما جعل هناك خطوط درامية جديدة ستكون بمثابة قوة ضاربة للاحداث .

مسلسل سوتس بالعربى، بطولة آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.