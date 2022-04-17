شكرا لقرائتكم خبر عن العائدون يواصل كشف تفاصيل ملاحقة مصر لتنظيم داعش خارج الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مسلسل العائدون، كشف تفاصيل ملاحقة مصر لأكثر التنظيمات الإرهابية خارج الحدود "داعش"، ويظهر العمل الذى يخوض بطولته النجم أمير كرارة، كيف استطاعت مصر التصدى لهذا التنظيم ومحاولاته العديدة النيل من مصر بأكثر من عملية ولكن دائمًا تنتهى بالفشل بسبب قوة الأجهزة الأمنية في مصر.

واحتوى برومو مسلسل العائدون على مشاهد أكشن وتفجيرات وكيف يتم وضع الخطط في مواجهة التنظيم الإرهابى "داعش" واحتوى البرومو على العديد من الجمل المؤثرة التي تكشف كيف يتم مواجهة هذا التنظيم، ومن أبرز الجمل:

إحنا شغالين عشان مشاعرنا بتقولنا انتوا بتعملوا كده عشان بتحبوا البلد دى

أنت إن شاء الله هتروح وترفع راسنا وترجع لأهلك وبلدك بألف سلامة

أنا شايف أن الحل الأمثل اللى خلانا نجمع الخطوط في إيدنا من تانى هو زرع عنصر لينا جوا داعش

أنت الرؤساء كلهم بيعملوا ليك ألف حساب

داعش راح تضل موجودة لأنها ضرورة لناس أكبر منك ومنى

لسه عاوزة توريله أنه بـ 100 راجل لحد ما تنسى أنك ست أصلاً

اللى عاوزه منك خطة نقل مقاتلى داعش بالكامل

الجماعة ممكن تضحى بأى حد ما دام ده في مصلحتها

إحنا بنحارب الخطر بالنيابة عنكم من زمان، وآن الآوان أنكم تساعدونا مش كده ولا إيه

أنتم الآن داخل دولة الخلافة تأتمروا بأوامرها

خلافة في هذا الوقت الصعب بحاجة إلى قائد جديد

إحنا قضيتنا قضية إنسانية

المعلومات على فلاشة مشفرة

إحنا شغلتنا بتبجرنا أننا نفكر بعقلنا بس

بفكر كده في حاجة لو وافقوا عليها في مصر هتقلب السحر على الساحر

العائدون من داعش هايروحوا فين هو ده السؤال

ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضا عددا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".



مسلسل العائدون



مشهد من مسلسل العائدون



امير كرارة وامينة خليل



محمود عبد المغنى من مسلسل العائدون



داعش



محمد فراج من مسلسل العائدون



العائدون من داعش



امير كرارة يواجه تنظيم داعش



تنظيم داعش



امينة خليل من مسلسل العائدون