شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس زواج هنادي مهنا وأكرم حسني فى "مكتوب عليا"..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هنادي مهنا، عن صور وفيديو من كواليس مشهد زواجها، من اكرم حسني، في مسلسل "مكتوب عليا"، حيث ظهرت هناي في الفيديو تتدرب علي رقصتها برفقة حسني في الزفاف، وهو اليوم الذي تزوج فيه ايضان ايتن عامر التي تقوم بدور "روقة".



زواج هنادي مهنة واكرم حسني في مكتوب عليا



هنادي مهنة قبل مشهد زوجها في مكتوب عليا



هنادي مهنة

وبدأت الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل "مكتوب عليا" بإقامة جلجل فرحين نفس التوقيت، إذ تزوج جلجل من سلمى "هنادى مهنا" حبيبته، وفي القاعة أخرى تزوج من روقة "أيتن عامر" ابنة خالته التي تزوجها مجبرًا، وارتدى جلجل بدلتين مختلفتين الأولى سوداء والثانية بيضاء، ويغنى أغنية جديدة ضمن الأحداث باسم "أنا العريس.. زفة ودوم تاتا تأ"، ويحاول جلجل الهروب من روقة والتوجه إلى القاعة الأخرى لحضور فرحه على سلمى، التي تسأله كل دقيقة عن سر غياب عائلته عن الفرح.

ويظهر أحمد فهمي في شخصية مدير الفندق ويدعى "درديري" ويلتقط صورًا تذكارية مع جلجل، في حين يقف سيد "محمود السيسي" صديق جلجل الأنتيم فى اللوبي القاعتين ليحمل بدل جلجل التي يقوم يتغييرها كل دقيقة للانتقال قاعة لقاعة في أداء كوميدي يحمل الكثير من الإبداع.

يتحجج جلجل أنه يشعر بمغص ليهرب من سلمى متوجها إلى القاعة الأخرى، في حين يحاول سيد صديق جلجل أن يخلي الغرفة 312 التي كان يرغب في حجزها ليحل لغز الكلمة المكتوبة على يده، وتحاول سلمى معرفة سبب غياب أسرته عن الفرح، في حين يتعلق أحمد فهمى بشخصية جلجل لأنه تزوج اثنين في يوم واحد.

يظهر بدوى "عمرو عبد الجليل" فجأة في الفرح، ثم يصدم جلجل برفقة سلمى بعد انتهاء الفرح، ويدخل معها الغرفة، فتتصل به روقة، فيتحجج للهروب من سلمى، بحجة أن مدير الفندق يطلبه، ويخرج فيجد أحمد فهمي أمامه يسأله عم سبب حجزه للغرفة 312، وقبل عودته لغرفة سلمى يجد روقة ومعها باقي العائلة أمامه يحتفلون بزواجه، ثم يضطر لدخول غرفة روقه، فيجد والده إحسان "إسماعيل فرغلى" يدخل خلفه الغرفة ليعطيه نصائح ليلة الدخلة.

تتحول روقة في طريقة معاملتها مع جلجل، وتهدده حال خروجه من الغرفة بأنها ستفضحه، وتعامله بقسوة شديدة لأول مرة، فيحاول تذكيرها بعلاقتها به في السابق فتقول له زمان ده عند أمك محاسن "حنان سليمان".