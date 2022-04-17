شكرا لقرائتكم خبر عن فنانات لبنان يحتفلن بعيد الفصح.. ويارا تحتفى بالبيض الملون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل فنانات لبنانن بعيد الفصح المجيد، اليوم الأحد، وفقا لتقويم الكنيسة الغربية، وغرد عدد من الفنانات لتهنئة متابعيهم بعيد الفصح، وعلى رأسهن يارا وكارول سماحة.

ومن جهتها غردت الفنانة كارول سماحة مهنئة بعيد الفصح، وقالت عبر حسابها بتويتر :"عيد فصح سعيد لكل واحد، فصح مجيد".



كارول سماحة

فيما احتفلت الفنانة يارا، بتلوين البيض، ونشرت صور لها وهى تلون بيض الفصح، وعلقت عبر تويتر :"فصح مجيد، ينعاد علينا وعليكم بكلّ الخير والصحة والسّلام وإيّام أحلى ياااااا رب".



بيض الفصح الملون



يارا مع بيض الفصح



يارا

فيما قالت الفنانة مايا دياب عبر تويتر :"المسيح قام ، حقًا قام !انشالله بينعاد عليكم بالصحة والخير، وتحديدا على وطني لبنان يا رب السلام والفرج".



مايا دياب



وفى سياق متصل وجه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التهنئة للبنانيين وأبناء الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الفصح المجيد، معبرا عن أمله في أن يشكل الفصح محطة للبنانيين لاستخلاص ما تجسده هذه المناسبة الروحية الإنسانية المجيدة من دروس وعبر وقيم في التضحية والرجاء والأمل من أجل التأسيس لقيامة وخلاص حقيقيين للبنان ونهاية لآلام اللبنانيين في كل ما يتصل بحاضرهم ومستقبلهم ووجودهم.

ودعا بري، في بيان له، إلى نبذ الحقد وإشاعة المحبة وتمتين أواصر الوحدة، مشددا على أن حب الأوطان من الإيمان.

وأضاف أن عيد الفصح يمر بينما تختبر الإنسانية كلها بما يحدث للشعب الفلسطيني على أرض بيت المقدس وبيت لحم وكنيسة المهد وجبل المكبر وباب العامود وجنين، مشددا على فلسطين وحقها وحق شعبها هي باقية والاحتلال إلى زوال.