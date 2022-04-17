شكرا لقرائتكم خبر عن هل يخون كريم قاسم زوجته مع ريهام حجاج فى يوتيرن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 15 من مسلسل "يوتيرن" بطولة النجمة ريهام حجاج، مواجهة خالد (كريم قاسم) شكوك زوجته هدى (عبير صبري) بسبب يارا (ريهام حجاج)، بعد أن تلاعب يوسف (أيمن القيسوني) بتفكير هدى زوجة خالد، وظهر القلق على خالد أثناء حديثه مع يارا فى إحدى المقاهي، بعد أن علم بمراقبة يوسف لهما، خوفًا من أن يتواصل يوسف مع هدى ويزيد شكوكها، ولكنه لم يكن يعلم أن هدى نفسها هى من كانت تراقبه.

وتلقى خالد اتصال من يارا تطلب منه المساعدة بعد أن تعدى شوقى عليها فى منزلها، ولكن أصرت هدى على الذهاب معه وبدأت تظهر معاملتها المختلفة ليارا وعدم تصديق كلامها، ورغم صدق خالد مع هدى وإخبارها بكل شيء إلا أنه لم يتمكن من إنهاء شكوك زوجته.

يُعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

فى حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة كل من: ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.