شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة من كواليس سوتس.. تارا عماد: إيه رأيكم فى تطورات ليلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة تارا عماد عن صورة لشخصية "ليلي" التي تقوم بها في أحداث مسلسل "سوتس"، وعلقت تارا علي الصورة التي نشرتها من خلال حسابها علي إنستجرام بـ "إيه رأيكم في آخر تطورات ليلى في سوتس بالعربي؟"، وذلك بعدما قررت ليلي أن تعترف لـ"آدم"، أحمد داود، انها تحبه لكنها تقدر حبه لشيرين.



تارا عماد في سوتس



تارا عماد

وبدأت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل سوتس بالعربى، بطولة آسر ياسين وأحمد داوود، المذاع على قناة Cbc، بإرسال تارا عماد من خلال دور "ليلى رضوان" رسالة صوتية لأحمد داوود "آدم منصور" قد تتسبب فى فصله عن العمل.

وشهدت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل سوتس بالعربى، الكشف عن خداع آدم منصور أمام فريدة والتي علمت حقيقة كونه ليس محاميًا وغير متخرج من كلية الحقوق، لتطلب من زين ثابت أن يطرده، ولكن ينجح زين كالعادة في إقناع فريدة بمنح آدم فرصة لإثبات جدارته في عالم المحاماة عبر اختبار في مواد القانون، لتطلب فريدة مقابلة آدم وتسأله كيف أقنع زين ثابت بالموافقة على ضمه للمكتب.

وفي الوقت نفسه خسر آدم حبيبته شيرين (يارا عزمي) لأنها أصبحت لا تثق فيه بعد قصته مع ليلى (تارا عماد)، كما تشاجر مع صديقه مروان (عصام عمر) بسبب أنه ضرّه في عمله، وأخيرًا سمع آدم الرسالة الصوتية التي أرسلتها ليلى، ليصبح عالقًا في علاقته بها.

وتمكن آدم من حل قضية عالقة بين دار نشر وموظفة سابقة بها، بعد أن اتهمت الموظفة الدار بسرقة روايتها ووضع اسم كاتب آخر عليها، حيث لجأ إلى إثبات أن فكرة روايتها تم تناولها في كتب سابقة، وأقنعها بالتنازل عن القضية مقابل الحصول على تعويض مادي واعتذار من مديرة دار النشر.

مسلسل سوتس بالعربى، بطولة آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا