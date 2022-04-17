شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسني لـ أيتن عامر: "بعيدا عن روقة بحبك يا تونة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان أكرم حسني فيديو مشهد زواجه من الفنانة أيتن عامر والتي تقوم بشخصية "روقة"، في حلقة أمس من مسلسل "مكتوب عليا"، هو نفس الوقت الذي تزوج فيه "سلمي" والتي تقوم بها الفنانة هنادي مهنة.

وعلق أكرم حسني علي الفيديو الذي نشره من خلال حسابه علي موقع انستجرام بـ " بعيد عن رقية بنت رفيدة، بحبك يا تونا..مكتوب عليا".

بدأت الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل "مكتوب عليا" بإقامة جلجل فرحين نفس التوقيت، إذ تزوج جلجل من سلمى "هنادى مهنا" حبيبته، وفي القاعة أخرى تزوج من روقة "أيتن عامر" ابنة خالته التي تزوجها مجبرًا، وارتدى جلجل بدلتين مختلفتين الأولى سوداء والثانية بيضاء، ويغنى أغنية جديدة ضمن الأحداث باسم "أنا العريس.. زفة ودوم تاتا تأ"، ويحاول جلجل الهروب من روقة والتوجه إلى القاعة الأخرى لحضور فرحه على سلمى، التي تسأله كل دقيقة عن سر غياب عائلته عن الفرح.

ويظهر أحمد فهمي في شخصية مدير الفندق ويدعى "درديري" ويلتقط صورًا تذكارية مع جلجل، في حين يقف سيد "محمود السيسي" صديق جلجل الأنتيم فى اللوبي القاعتين ليحمل بدل جلجل التي يقوم يتغييرها كل دقيقة للانتقال قاعة لقاعة في أداء كوميدي يحمل الكثير من الإبداع.

يتحجج جلجل أنه يشعر بمغص ليهرب من سلمى متوجها إلى القاعة الأخرى، في حين يحاول سيد صديق جلجل أن يخلي الغرفة 312 التي كان يرغب في حجزها ليحل لغز الكلمة المكتوبة على يده، وتحاول سلمى معرفة سبب غياب أسرته عن الفرح، في حين يتعلق أحمد فهمى بشخصية جلجل لأنه تزوج اثنين في يوم واحد.

يظهر بدوى "عمرو عبد الجليل" فجأة في الفرح، ثم يصدم جلجل برفقة سلمى بعد انتهاء الفرح، ويدخل معها الغرفة، فتتصل به روقة، فيتحجج للهروب من سلمى، بحجة أن مدير الفندق يطلبه، ويخرج فيجد أحمد فهمي أمامه يسأله عم سبب حجزه للغرفة 312، وقبل عودته لغرفة سلمى يجد روقة ومعها باقي العائلة أمامه يحتفلون بزواجه، ثم يضطر لدخول غرفة روقه، فيجد والده إحسان "إسماعيل فرغلى" يدخل خلفه الغرفة ليعطيه نصائح ليلة الدخلة.

تتحول روقة في طريقة معاملتها مع جلجل، وتهدده حال خروجه من الغرفة بأنها ستفضحه، وتعامله بقسوة شديدة لأول مرة، فيحاول تذكيرها بعلاقتها به في السابق فتقول له زمان ده عند أمك محاسن "حنان سليمان".



يحاول جلجل اقناع روقه بالذهاب إلى سلمى، فتقتنع في النهاية بشرط أن يضع الهاتف في رقبته طوال الليل، والا سترسل إليها صور فرحها على جلجل، الذي يعود إلى غرفة سلمى فتسأله عن سبب اختفائه، فيبلغها أن أسرته تركته منفردا يوم زفافه، فتتعاطف معه سلمى ثم تسأله مجددا عن سبب عدم وجود أسرته في الفرح، ثم تتصل روقه بجلجل فيرد عليها، ثم يهرب مجددا من سلمى ويتوجه للغرفة التي حجزها منفردة ٣١٢. ويحاول جلجل أن يستكشف سر الغرفة ٣١٢ التي ظهرت مكتوبة على يده، ثم ينام جلجل من إرهاق اليوم الطويل، فيجد مدير الفندق "درديري" أحمد فهمي يتوجه له بنفسه ويحضر له عشاء، ويبلغه أنه منبهر به، ثم يجد جلجل أن كلمة غرفة ٣١٢ حذفت من يده دون أن يعلم السر ورائها.



الجدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.