شكرا لقرائتكم خبر عن راجعين يا هوى الحلقة 15.. بليغ أبو الهنا يرفض عرض زواج من شريفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 15، من مسلسل راجعين يا هوى، تطور في الأحداث حيث ذهبت شريفة " أنوشكا" إلى بليغ في بيت الجمالية وطلبت الزواج منه و لكنه رفض بحجه أن الدكتور التي يتعالج عندها منعته من الارتباط في الوقت الحالي كما ذهبت يسرية " وفاء عامر" إلي زوجة ابنها الثانية وضربتها ومعها اثنين من العاملات، وطلبت منها الابتعاد عن ابنها وتطلب الطلاق، وبعد أن عرف ابنها مدحت ما حدث ترك لها المنزل.





راجعين يا هوى الحلقة 15

مسلسل "راجعين يا هوى"، من بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.