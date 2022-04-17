شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يقيم إفطارا رمضانيا بحضور جابي خوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية إفطارًا رمضانيًا بحضور رئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج جابي خوري ورئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومديرة المهرجان المخرجة عزة الحسيني، وعدد من أعضاء اللجنة العليا منهم: الدكتورة أماني الطويل والفنانة سلوي محمد علي والمخرج والمنتج شريف مندور، بالإضافة لرؤساء اللجان المختلفة والعاملين في المهرجان.

وقال السيناريست سيد فؤاد إن ذلك الإفطارعادة سنوية نحرص عليها كإدارة مهرجان والهدف منها هو التأكيد علي روح الفريق والانتماء لكيان المهرجان والانتماء لفكره العمل الجماعي المدني.

الدورة المنقضية من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية انطلقت يوم 4 مارس 2022 بقاعة المؤتمرات بالأقصر واستمرت حتي 10 أبريل، وكرم خلالها النجم الكبير حسين فهمي ومنحته إدارة المهرجان جائزة إنجاز العمر، كما كرم النجم المصري عمرو سعد والفنانة الجزائرية الكبيرة بيونه، والمخرج التونسي الكبير فريد بوغدير والمخرجة البوركينية أبولين تراوري، وكانت دولة أوغندا ضيف الشرف وتم أهداء الدورة لكل من للفنانين الراحلين محمود مرسي وهدي سلطان والمخرج المغربي محمد إسماعيل.

يرأس المهرجان شرفيا الممثل المصري الكبير محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والاثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين، وهيئة تنشيط السياحة.



افطار مهرجان الاقصر للسينما الافريقية (1)



افطار مهرجان الاقصر للسينما الافريقية (2)



افطار مهرجان الاقصر للسينما الافريقية (3)



افطار مهرجان الاقصر للسينما الافريقية (4)



افطار مهرجان الاقصر للسينما الافريقية (5)



افطار مهرجان الاقصر للسينما الافريقية (6)



افطار مهرجان الاقصر للسينما الافريقية (7)



افطار مهرجان الاقصر للسينما الافريقية (8)