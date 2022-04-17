شكرا لقرائتكم خبر عن راجعين يا هوى الحلقة 15.. نور النبوى وسلمى أبو ضيف يعيشان قصة حب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوى ونور اللبنانية، أحداثًا متتالية، حيث تصدى نور النبوى وسلمى أبو ضيف لمحاولات الأهل التفريق بينهما، لم يجد نور النبوي أمامه وسيلة أخرى لرؤية حبيبته ولاء - سلمى أبو ضيف سوى التسلسل من شرفتها، ليذكرنا بذلك بما حدث بين روميو وجولييت.

راجعين يا هوى الحلقة 15

تأتي علاقة طارق (نور النبوي) وولاء (سلمى أبو ضيف) على غير رغبة أسرتيهما، لما بينهما من عداء قديم من بعد وفاة ربي الأسرة الشقيقين فطين وأمين في حادث سيارة غامض، وصل العداء بينهما إلى درجة تقسيمهما للقصر الذي يعيشون فيه سوياً بجدار فاصل، بالإضافة إلى تعليمات من الأم في كل أسرة منهما بعدم الاختلاط بأولاد عمهم.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 15

راجعين يا هوى من تأليف عميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، بطولة خالد النبوى، نور، إسلام جمال، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، مصطفى درويش، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.