خالد سليم يحيي ذكرى ميلاد والده الراحل بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان خالد سليم ذكرى ميلاد والده الراحل، ونشر صورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "والدي العزيز، كل سنة وحضرتك طيب، عيدك في الجنة أكيد أحلى، وحشتني".

كان الفنان خالد سليم، أعلن عن انتهائه من تصوير فيلمه السينمائي الجديد "في القلب".

ونشر سليم، صورا من كواليس التصوير، عبر حسابه على "تويتر"، وعلق: "الحمد لله.. انتهيت من تصوير آخر مشاهد من فيلمي الجديد (في القلب)، إن شاء الله يعجب الجمهور الكريم.. إنتاج شركة الريماس، إخراج د.مرقس عادل، مدير التصوير محمد عز العرب".

وأضاف: "مع حبايبي النجوم نسرين طافش - سوسن بدر - هالة فاخر - منة فضالي - إنجي كيوان - توني ماهر - محمد عز - كريم سرور".

فيلم "في القلب" يشهد عودة خالد سليم للسينما بعد غياب، وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور في إطار إجتماعي رومانسي.

الفيلم بطولة خالد سليم ونسرين طافش وسوسن بدر وهالة فاخر ومحمد عز ومنة فضالي وإنجي كيوان، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسي.