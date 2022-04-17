جوارديولا يوضح موقفه من حارس مان سيتي بعد الخطأ الكارثي أمام ليفربول

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ 40 دقيقة

دافع بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن حارسه زاك ستيفن بعد خطئه خلال مواجهة ليفربول في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبعد الهدف الأول لليفربول الذي أحرزه إبراهيما كوناتي بضربة رأسية، منح خطأ حارس المرمى الأمريكي، ليفربول الهدف الثاني في غضون 17 دقيقة بعدما تباطأ في تمرير الكرة، لينقض عليها ساديو ماني ويحولها إلى داخل الشباك.

وقال جوارديولا للصحفيين بعد المباراة “كان حادثا غير مقصود، لكننا بحاجة إليه لأن هذه هي طريقتنا في لعب كرة القدم”.

وأضاف: “يستحق الاستمرار في اللعب، لأنه قدم مباراة جيدة في المجمل. وأنقذ كرات بطريقة جيدة وهو حارس استثنائي”.

وأكمل جوارديولا “أحيانا يرتكب المهاجمون أخطاء أمام المرمى وفي أحيان أخرى يرتكب الحراس أخطاء”.

وخاض جوارديولا مباراة السبت بعد أن أجرى 7 تغييرات على التشكيلة التي بدأت مباراة المان سيتي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي، مفضلا إراحة عدة لاعبين أساسيين من بينهم الحارس إيدرسون.

وينفرد مانشستر سيتي بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 74 نقطة، متفوقا بنقطة واحدة على ملاحقه المباشر ليفربول قبل أخر 7 جولات من الموسم.

وسيلتقي الفريق السماوي في ملعبه “الاتحاد” مع برايتون في الدوري الإنجليزي الأربعاء المقبل.