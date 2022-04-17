المصائب لا تأتي فرادى.. مصيبة جديدة تنتظر برشلونة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ 32 دقيقة

فجرت مباراة برشلونة ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، مجموعة من الأزمات داخل النادي الكتالوني.

وودع برشلونة منافسات “يوربا ليج” مساء الخميس الماضي، بالخسارة 3-2 في ملعب كامب نو أمام فرانكفورت، في مباراة شهدت تعرض بيدري لاعب وسط البارسا لإصابة ستغيبه عن الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مباراة فرانكفورت شهدت دخول 25 ألف مشجع للفريق الألماني، بعد أن نجحوا في شراء التذاكر الخاصة بالمباراة بطرق غير شرعية، بما أدى لغضب إداري كبير في برشلونة.

صحيفة “آس” الإسبانية كشفت في تقرير لها أن “المصائب لا تأتي فرادى. برشلونة سيتعرض لعقوبة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بسبب الغزو الألماني لملعب الفريق، قد تتضمن غرامة وإغلاق جزئي للمدرجات”.

وبحسب التقرير، فإن ما جمعه برشلونة من عائدات في لقاء فرانكفورت، بلغت 3.5 مليون يورو نظير بيع التذاكر، قد تنخفض بسبب العقوبات المنتظر.

وتنص لوائح اليويفا “المادة 16″، من قانون الانضباط على أن “الفرق المضيفة هي المسؤولة عن النظام والأمن داخل الملعب وحوله، سواء قبل أو أثناء أو بعد المباريات”.

وتؤكد المادة أن “الفريق المضيف هو المسؤول عن أي حوادث، ما عدا لو أثبتوا عدم وجود أي تقصير من جانبهم في تنظيم المباراة”.

ومن ثم فإن برشلونة وحتى ظهور تقرير منسق الأمن في المباراة، هو المسؤول عن وجود مجموعات مختلطة من جماهير كلا الفريقين في مدرجات ملعبه، بالإضافة إلى أن تلك الجماهير قامت بإشعال ألعاب نارية وهو ما سيستوجب عقوبة أيضاً على النادي.

ولكن هذا لا يعني أن الفريق الألماني سيتم إعفاءه من الغرامة أيضا، حيث يمكن لليويفا في تلك الحالة تطبيق غرامات على الطرفين.