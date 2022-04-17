شركة “الصبّاح” تكشف حقيقة اختطاف احمد السعدني في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - أبريل - 2022 12:07 مساءً

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا تفيد بخطف الفنان أحمد السعدني، في لبنان أثناء تصوير مشاهده بمسلسل “بطلوع الروح”، الذي يتناول جرائم تنظيم داعش الإرهابي.

وكشفت الشركة المنتجة للمسلسل في بيانا رسميا حقيقة خطف السعدني قائلة: «بعد تداول أنباء بخطف الممثل المصري أحمد السعدني، عند مفرق بلدة طيبة، تؤكد الشركة أن السعدني بخير، والخبر عار من الصحة، إذ إن فريق العمل انتهى اليوم من تصوير مشاهده الخاصة بمسلسل بطلوع الروح الرمضاني».

وأضافت الشركة المنتجة في بيانها: “وتؤكد الشركة أن المخطوف هو موظف يعمل لدى الشركة، وأن المنتج صادق الصباح يتابع ملابسات القضية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية”.

وتدور أحداث مسلسل بطلوع الروح حول منة شلبي، بعد أن يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر، إلى وكر لداعش في سوريا، وتحاول روح النفاذ بريشها لينتهي بها المطاف في معسكر للهاربات من التنظيم، وتمسي العودة لمصر حلمًا بعيدًا.

المسلسل بطولة منة شلبي، وإلهام شاهين، وأحمد السعدني، ومحمد حاتم، وعادل كرم، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبوذكري.