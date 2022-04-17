تداول أنباء حول اختطاف ” أحمد السعدني ” في لبنان أثناء تصوير مسلسل بطلوع الروح

كتب امير فتحي في الأحد 17 أبريل 2022 12:50 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباءا خلال الساعات القليلة الماضية حول اختطاف الفنان المصري ” أحمد السعدني ” على يد مسلحين في مدينة بعلبك بلبنان أثناء تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل “بطلوع الروح” .

وردت الشركة المنتجة لمسلسل بطلوع الروح شركة ” الصباح إخوان ” على تلك الأقاويل في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات تويتر نافية اختطاف أحمد السعدني وأن من اختطف هو أحد الموظفين بالشركة .

فجاء في البيان : ” بعد التداول بخطف الممثل المصري أحمد السعدني عند مفرق بلدة الطيبة، تؤكد شركة الصباح إخوان أن السعدني بألف خير والخبر عار من الصحة، إذ أن فريق العمل انتهى اليوم من تصوير مشاهده الخاصة بمسلسل (بطلوع الروح) الرمضاني ” .

وتابع البيان : ” وتؤكد الشركة أن المخطوف هو موظف يعمل في شركة الصباح، وأن المنتج صادق الصباح يتابع ملابسات القضية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ” .

فيما صرحت إحدى بطلات العمل الفنانة ” إلهام شاهين ” بأن فريق عمل المسلسل بخير وما تعلمه أنه تم اختطاف المحاسب الخاص بشركة الصباح فقالت : ” واضح إن في حد عارف إن محاسب شركة الصّبّاح معاه أموال فاعترضوا طريقه وأخذوه وربنا يستر ” .

يذكر أن مسلسل بطلوع الروح بدأ عرض الحلقة الأولى منه يوم أمس السبت حيث يتكون من 15 حلقة .. ويشارك في بطولته كلا من : منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم وعادل كرم .. ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري .