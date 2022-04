ثروة عليا بهات ورانبير كابور تصدم الجميع.. كم يبلغ دقرها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أسابيع من التكهنات والإستحواذ على الأضواء منذ منذ تداول أنباء زواجهما على الإنترنت، تزوج أخيراً الثنائي المحبوب في بوليوود “رانبير كابور” و”عليا بهات” في حفل حميم أُقيم يوم الخميس 14 أبريل. وكما كان زواج “عليا بهات” و”رانبير كابور” خبراً أسعد معجبيهما، فهو أيضاً تلاقي كيانين قويين في بوليوود.

وبينما يتلقى العروسان رسائل تهنئة من أعزائهما وزملائهما، نستعرض نحن في هذا التقرير نظرة على ممتلكات وسيارات أكثر النجوم المرغوبة لدى بوليوود، وصافي ثرواتهما، حيث تبلغ صافي ثروة “رانبير” و”علياء” أكثر من 800 كرور روبية.

وفقاً لتقارير وسائل الإعلام التي نقلها موقع News 18، يمتلك “رانبير كابور” صافي ثروة تقدر بحوالي 330 كرور روبية. أثبت الممثل قوته من خلال الفوز بتقدير نقدي لأفلام مثل Wake Up Sid، Raajneeti، Rocket Singh: Salesman of The Year، Rockstar، Yeh Jawani Hai Deewani، Barfi، Tamasha، Sanju وغيرهم الكثير. بعد أن أدى هذه الأفلام الناجحة، قام “رانبير كابور” بزيادة رسومه.

الممثل يتقاضى 50 كرور روبية لكل مشروع. هذا بخلاف الأجر الذي يتقاضاه من الإعلانات التجارية التي يقوم بها. كما قام باستثمارات مربحة تضيف أيضاً إلى صافي ثروته.

“رانبير” هو أيضاً واجهة للعديد من العلامات التجارية الرائدة. يأخذ رسوماً ضخمة تبلغ 6 كرور روبية مقابل جلسات تصوير العلامة التجارية.

تعتبر الابنة الصغرى لـ”ماهيش بهات” و”سوني رزدان”- التي ظهرت لأول مرة في بوليوود مع Student Of The Year- واحدة من أعلى الممثلات أجراً في الصناعة. إنها واحدة من النجمات القلائل، اللواتي يمكنهن الحصول على علاوة من المنتجين لأنها حققت نجاحات متتالية. وفقا لتقرير صادر عن شركة الإستشارات المالية الأمريكية Duff and Phelps، بلغت قيمة ثروة “عليا بهات” 68.1 مليون دولار أمريكي (أكثر من 517 كرور روبية) في عام 2021. ومن المثير للاهتمام، أن ممثلة Gully Boy كانت نجمة بوليوود الوحيدة التي حصلت على مكان في قائمة أفضل خمس نجوم من حيث القيمة، لمشاهير هنود عام 2021. كما قدّر Duff and Phelps “بهات” باعتبارها سادس أكثر المشاهير قيمة في الهند، متقدمة على “سلمان خان” الذي احتل المركز العاشر.

أيضاً “عليا” هي وجه العديد من العلامات التجارية، ويُقال أنها تتقاضى 2 كرور روبية ليوم واحد من التصوير للمحتوى الترويجي.

تعيش “عليا” في شقتها الفاخرة في جوهو، مومباي. تم تنفيذ الديكورات الداخلية من قبل “ريشا باهل”. تشترك في عقار آخر مع أختها “شاهين بهات”، ويُطلق عليه اسم شاليا. كلا الملكيتين في مواقع رئيسية في مومباي وتبلغ قيمتهما كرور روبية.

أطلقت “عليا” شركة الإنتاج الخاصة بها Eternal Sunshine Productions في عام 2021. وتبلغ مساحة المكتب 2800 قدم مربع. تم بناء هذه المساحة في الشقة المجاورة لمنزلها في جوهو.

“عاليا” لديها العديد من السيارات الفاخرة التي تشمل أودي Q7، أودي Q5، أودي Q6، BMW الفئة السابعة، لاند روفر، رانغ روفر وغيرها. “عليا” أيضاً تمتلك شاحنتها الشخصية.

في عام 2020، أطلقت الممثلة خط الملابس المستدامة للأطفال Ed-a-mamma. في الآونة الأخيرة، استثمرت في Phool.co، وهي شركة ناشئة تعمل على تحويل نفايات الأزهار إلى منتجات بخور. وقد استثمرت أيضاً في ماركة البيع بالتجزئة Nykaa.

يعتقد محلل الأفلام الهندي، “كومال ناهتا” أن صافي ثروة “عليا” قد يكون أكبر من ثروة “رانبير كابور”، لكن شعبيتهما متساوية. يقول: “عليا قدمت المزيد من الأفلام وبالتالي فقد حققت نجاحاً أكبر في رصيدها. لكن رانبير ليس أقل من نجم. إنهما صغار ولديهما كل شيء يسير من أجلهم. إنهما مطلوبان، يصنعان أفضل الأفلام. Brahmastra هو واحد من أغلى الأفلام التي تم إنتاجها في بوليوود”.

سيظهر رانبير في Shamshera التابع لـ YRF، والذي يقوم ببطولته معه “سانجاي دوت” و”فاني كابور”. سيُشاهد وهو يغني لـ”عليا بهات” في فيلم Brahmastra للمخرج “آيان موكيرجي”، والذي سيكون أول خروج لهما معاً على الشاشة الكبيرة. الممثل لديه أيضاً فيلم Animal، وفيلم لم يأخذ اسماً بعد لـ”لوف رانجان” في مرحلة الإعداد.

ستظهر “عليا” في فيلم Darlings التالي، وهو أول فيلم من إنتاجها. ثم يأتي Brahmastra الذي طال انتظاره مع “رانبير كابور”، يليه Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani. من المقرر أن تقوم الممثلة بأول ظهور لها في هوليوود في فيلم Heart of Stone مقابل “غال غادوت” و”جيمي دورنان”. وهي تعمل أيضاً مع “كاترينا كيف” و”بريانكا شوبرا” في فيلم Jee Le Zaraa.