أحمد فلوكس يكشف حقيقة خلافه مع والده.. هل يقاطعه؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رد الفنان المصري أحمد فلوكس على ما تردد حول مقاطعته لوالده، وعدم اتصاله به في الفترة الأخيرة، وأن هناك خلافات دارت بينهما منعته من أن يكون على صلة به مثل السابق.

ونفى أحمد فلوكس نجل الفنان القدير فاروق فلوكس أن يكون قاطع والده، قائلًا: «هناك أشخاص يريدون أن يشيعوا أنني أقاطع والدي، وهذا الكلام غير صحيح تمامًا، وإن كان هناك شيء جميل في شخصيتي فالفضل يعود في ذلك إلى والدي بعد الله».

وأضاف خلال لقاء له في برنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس: «أبويا جزمته على راسي»، مشيرًا إلى أن الفنان فاروق فلوكس والده قد خُدع من أحدهم.

وتحدث أحمد فلوكس عن ما إذا كان لديه مشكلة معينة ويُريد إبعاد والده فاروق فلوكس عن تفاصيلها، قائلًا: لا أستطيع أن أقٌاطع والدي، القصة ليست بي أنا ولكنها في والدي إذ كان لدي مشكلة خاصة ولم أكن أريد أن يعرف والدي تفاصيلها، وذلك بحكم سنه فهو بسن الـ 86 سنة، وبالتالي أخشى عليه من الغضب في هذه السن.

أحمد فلوكس وجه رسالة إلى والده عبر البرنامج قائلًا: «ربنا يخليه لنا ولأحفاده وربنا يريح قلبك علينا دايما».