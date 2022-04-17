أشرف زكي يدافع عن زوجته روجينا.. ما علاقة محمد رمضان؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دافع الفنان والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، عن زوجته في الاتهامات التي وٌجهت ضده وضدها حول مجاملة محمد رمضان له عندما اختار روجينا لتقديم دور البطولة معه في مسلسل «الأسطورة».

وتحدث أشرف زكي في حوار له مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامجها «العرافة»، المذاع على شاشة فضائية «المحور»، عن دور المخرج محمد سامي مع زوجته، مؤكدًا أنه له فضل كبير عليها بعد الله، وذلك بداية من اختيارها في «سبق الإصرار» وحتى مسلسل «البرنس».

وتابع الدكتور أشرف زكي في حديثه أن لا يوجد تمامًا تدخل من الفنان محمد رمضان في الأمر، مشيرًا إلى أن زوجته روجينا لديها تاريخ كبير ومن الفنانات القلائل الذين تخرجوا من معهد الفنون المسرحية.

هذا وتُشارك الفنانة روجينا بمسلسلها «انحراف» في السباق الرمضاني 2022، ويُرافقها في البطولة كل من الفنانة سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وكان نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، قد تقدم بالتهنئة لزوجته الفنانة روجينا بمناسبة يوم ميلادها برسالة رومانسية، وصفها فيها بأنها حبه قائلًا: «عيد ميلاد حبى أنا ربنا رزقنى بأطيب إنسانة وأجمل قلب وأحلى أم وأرق زوجة إنها الإنسانة والفنانة والجميلة، إنها حور الدراما المصرية وفدوة الرهيبة ربنا يحفظك ويخليكى لينا أنا ومايا ومريم ربنا يخليكى ياعمرى».