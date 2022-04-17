شريهان تستذكر شقيقها الراحل.. “حيا ترزق في قلبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استعادت الفنانة شريهان ذكرى شقيقها الموسيقار الراحل عمر خورشيد بعد أسبوع كامل من التاريخ الحقيقي ليوم ميلاده ال 67 والذي يوافق 9 ابريل، وقامت بنشر مقطع فيديو له من ضمن مشاهد فيلمه الشهير “حتى آخر العمر” الذي جمعه بالنجم الراحل محمود عبد العزيز والإعلامية نجوى ابراهيم.

شريهان نشرت مقطع الفيديو عبر خاصية الاستوري بحسابها على انستغرام، وعلقت عليه برسالة مؤثرة قالت فيها: وحشتنى، حيًا تُرزق في قلبي ودعائي وصلاتي يا أخي وأبى وصديقي وحبيبي وكل عمرى الماضي والحاضر والقادم، فى الفردوس الأعلى إن شاء الله.

يذكر أن عمر خورشيد الأخ غير الشقيق لشريهان من الأم، وهو أول مكتشف لموهبتها، وساهم بتدريبها موسيقيا، كما أرسلها لباريس وهي طفلة صغيرة لتتعلم فنون الرقص التعبيري.

وعقب عودتها من باريس لازمت شريهان شقيقها في كل الحفلات والسهرات والبرامج الفنية، وتعرفت بصحبته على كوكب الشرق أم كلثوم، والعندليب عبد الحليم حافظ والموسيقار فريد الأطرش، وهو ما أهلها لخوض تجربة الفن مبكرا، حيث بدأت في برنامج أطفال اسمه “دو ري مي”، وفي السينما كان ظهورها الأول من خلال فيلم “قطة على نار” مع النجوم فريد شوقي، نور الشريف وبوسي، ثم فيلم “الخبز المر” الذي أنتجته لها والدتها، التي ساهمت أيضا بإنتاج مسلسل لها باسم “المعجزة”.

وعقب وفاة عمر خورشيد في حادث سيارة لا زالت تفاصيله الكاملة غامضة، قالت شريهان أكثر من مرة:الحياة بدون عمر ليس لها طعم، فقد كان أخي وأبي وصديقي.