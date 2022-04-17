هاني سلامة: مفاجآت “ملف سري” لا زالت مستمرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم هاني سلامة، عن كواليس الحلقات الجديدة من مسلسل (ملف سري) الذي يخوض به الماراثون الرمضاني 2022، مشيرا إلى أن الحلقات الأخيرة للعمل تحمل العديد من المفاجآت.

ونشر هاني سلامة، عبر حسابه الشخصي بموقع انستغرام، عدة صور تتضمن آراء الجمهور حول المسلسل وأعرب عن أمنياته بأن يكون في محل ثقة الجمهور حتى النهاية.. مؤكدا أن المفاجآت خلال أحداث المسلسل لم تنته بعد.

ويجسد هاني سلامة خلال أحداث المسلسل دور القاضي يحيى عز الدين، الذي يطارد الفساد، ويعمل على إحدى القضايا المتهم فيها بالفساد أفراد من عائلة المالكي الثرية،غير أنه يواجه مخاطر عديدة بسبب سعيه إلى تحقيق العدالة.

مسلسل “ملف سرى” تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعي، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمي، علاء مرسى، صبا الرافعي، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.