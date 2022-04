مفاجأة سارة لـ جينيفر غارنر في يوم ميلادها.. شاهدوا الفيديو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحتفل اليوم النجمة “جينيفر غارنر” بيوم ميلادها الخمسين. وقبل يوم ميلادها، حصلت “غارنر” على مفاجأة واحدة لم تكن تتوقعها على الإطلاق من “دوني أوزموند”.

يوم الجمعة، قبل يوم ميلادها بيومين، شاركت نجمة Alias مقطع فيديو على إنستغرام تظهر فيه جالسة في أحد المطاعم تشاهد مقطع فيديو لـ”أوزموند”، 64 عاماً، وهو يغني لها في هذا اليوم الخاص، ثم تأتي يظهر المفاجأة حيث “أوزموند” من ورائها ليُكمل اللحن.

كانت مفاجأة غير متوقعة لـ”غارنر”، التي لم تمتلك إلا أن تقف من مقعدها ومعانقة “أوزموند” لفترة وجيزة قبل أن تسأل: “أنا حارة جداً، هل يمكنني نزع سترتي فقط؟” قبل إزالة سترتها الرمادية المتماسكة. ثم يقدم لها “أوزمزند” كعكة مكتوب عليها 13 Going On 50! Love Donny في إشارة إلى فيلمها الناجح 13 Going On 30. بعدها، غنى الإثنان دويتو من أغنية “أوزمزند” الكلاسيكية Make The World Go Away، وهي أغنية قام بها هو وشقيقته “ماري أوزموند” في الأصل.

شاركت الأم لثلاثة أطفال حماسها في التسمية التوضيحية، وكتبت: “كانت مفاجأة يوم ميلادي الأولى- الأسطورة الوحيد في زمانه، موضوع عشق طفولتي وتفانيها- لقد استغرق ساعة ونصف من يومه ليجلس معي، ويغني مفضلاتي. شكراً لك دوني. مرحباً ماري أوزموند. أتمنى أن ألتقي بكِ يوماً ما”.

جاءت حفلة يوم ميلاد “غارنر” بعد أقل من أسبوعين من إعلان زوجها السابق “بن أفليك” و”جينيفر لوبيز” عن خطوبتهما. اتخذ الثنائي الخطوة الكبيرة يوم الأربعاء، 6 أبريل ، حيث جثا “أفليك” على ركبة واحدة وقدم لـ”لوبيز” خاتماً من الألماس الأخضر بقيمة 10 ملايين دولار.