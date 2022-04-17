شكرا لقرائتكم خبر عن أيام قرطاج السينمائية يحدد موعد دورته الـ 33 برئاسة سنية الشامخي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية موعد انطلاق الدورة الثالثة والثلاثون من 29 أكتوبر إلى 5 نوفمبر2022 ، والتي يقودها فريق عمل جديد بروح جديدة بإشراف المخرجة الدكتورة سنية الشامخي كمديرة عامة للمهرجان في دورته الجديدة .

ويحتفل مهرجان أيام قرطاج السينمائية طوال سنة 2022 بربيعها السادس والخمسين ، أكثر من نصف قرن من الالتزام والعمل الدّؤوب في خدمة السينما الأفريقية والعربية والآسيوية والأمريكية اللاتينية، مع الحفاظ على جذوة الانفتاح على الأفضل في مجال الإنتاج السينمائي العالمي.

سٌنية الشامخي المدير العام للمهرجان هي أستاذة محاضرة بالمدرسة العليا للسمعي البصري و السينما بقمرت (جامعة قرطاج)، ومتحصلة على الدكتورا في السينما والسمعي البصري والتلفزيون من جامعة باريس بانتيون- السربون، وعلى الشهادة في تصميم الصورة والاخراج وكتابة السيناريو، وهي أيضا مخرجة وكاتبة وباحثة ، وناشطة في المشهد الثقافي والفني، شغلت مناصب عدّة منها: المديرة العامة للمركز الوطني للسينما والصورة، رئيسة جمعية مخرجي الافلام التونسية، مديرة المهرجان الوطني للسينما ورئيس مساعد بالنقابة المستقلة للمخرجين المنتجين وباتحاد الفنانين التونسيين ، وهي أيضا كاتبة ومؤلفة لأربعة أعمال حصلت على العديد من الجوائز الأدبية على المستوى الوطني والقاري منها جائزة مركز البحوث والدراسات حول المرأة (كريديف) سنة 2003، جائزة زبيدة بشير للابداع النسوي 2008، جائزة الكومار للعمل الروائي الاول 2009، والجائزة الشرفية لمسابقة نوما للنشر في افريقيا 2009 . وهي عضوة ببرلمان الكاتبات الناطقات بالفرنسية.