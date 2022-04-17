سيدة تنجب 4 اطفال خلال 13 شهر.. اليكم اغرب قصة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 38 دقيقة

ائما ما تحدث ولادات غريبة ونادرة، ولكن هذة الولادة كانت هى الأغرب على الإطلاق ، حيث قامت سيدة بإنجاب ٤ أطفال خلال ١٣ شهرًا .

حيث كشفت امرأة أمريكية، كيف أنها تمكنت من إنجاب أربعة أطفال خلال فترة قصيرة لم تتجاوز 13 شهراً فقط بعد أن حملت مرتين على التوالي خلال تلك الفترة، وفق بحسب موقع ميترو الإلكتروني.

وقالت تريسي التى تبلغ من العمر 45 عاماً والتي توثق تجربة حياتها المزدحمة على صفحتها على تيك توك، بأنها أنجبت 4 أطفال خلال 13 شهراً بعد أن حملت مرتين على التوالي.

وبدأت قصتها عندما شاركت تريسي مؤخراً مقطع فيديو تشرح فيه كيف تمكنت من تكوين هذه العائلة الكبيرة في وقت قصير، حيث قالت بأنها أنجبت طفلاً وحيداً منذ عشر سنوات، وطالما رغبت بتكوين عائلة أكبر.

وأضافت “عندما اكتشفت بأنني حامل، شعرت بسعادة غامرة، وبعد فترة الحمل أنجبت ثلاثة توائم من الإناث وهن هارلو وبابير وبريسلي، وبعد فترة قصيرة اكتشفت بأنني حامل وأنجبت مولوداً ذكراً بعد 29 أسبوعاً من الحمل”.

وليس هكذا فقط حيث عبرت تريسي عن سعادتها لأن لديها الآن ابناً مراهق وأربعة أطفال آخرين دون سن الخامسة، حيث تعيش معهم في منزلها وسط مدينة نيويورك الأمريكية.

بإلاضافة أن مقطع الفيديو الذي نشرته تريسي على تيك توك لقى تفاعلاً على نطاق واسع، حيث عبر الكثير من المتابعين عن دهشتهم من إنجاب المرأة 4 أطفال خلال عام واحد، وتمنوا لها أن تعيش حياة سعيدة مع أطفالها.