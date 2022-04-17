بلقيس تتحدث لأول مرة عن ارتباطها بلاعب كرة القدم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

حلت النجمة الإماراتية بلقيس فتحي ضيفة على برنامج «مراحل» مع الإعلامي علي العلياني لتكشف عن خزائن أسراها الشخصية ومشوارها الفني في لقاء تلفزيوني للمرة الأولى.

قالت بلقيس إن أحلام ونوال يغنيان منذ أكثر من ثلاثون عاماً لذلك أرفض فكرة أن يتم مقارنة فنان بآخر وذلك بعد أن طرح عليها مقدم البرنامج سؤالاً يضعها فى مقارنة مع عدد من المطربات من بينهم أحلام ونوال وأيضاً داليا ووعد، وهو ما رفضته بلقيس لأنها لا تشبه أحداً ولديها هوية موسيقية خاصة بها أنشأتها على مدار 11 عاماً قدمت خلالهم أربعة ألبومات وعشرات الأغاني المصورة من إنتاجها الشخصي ومئات الحفلات الغنائية الناجحة.

وأضافت: قدمت ديو غنائي عالمي مع إليشا كيز خلال حفل إكسبو منذ أشهر قليلة بعد طلب إليشا مني حين علمت أنني فوزت بجائزة عالمية وطلبت تكرار التعاون وأيضاً قدمت قبلها ديو مع أندريا بوتشيلي فأنا لست مطربة شابة وهذا ما صنعته.

تحدثت بلقيس لأول مرة عن إرتباطها بلاعب كرة القدم السعودي نايف الهزازي منذ سنوات وأن الخطوبة لم تستمر طويلاً بسبب تسليط الأضواء على كافة التفاصيل الخاصة بهم، وأضافت: لا أنكر أن إرتباطي بنايف ساعدني وقتها بالإنشار لدى الجمهور السعودي، ولكن إن لم أكن لدي تاريخ موسيقي وأغاني الناس حبتها لم أكن متواجده حتى هذا اليوم.

وعند سؤالها عن زوجها السابق وسبب الإنفصال رفضت التعليق قائلة: حرصت أنا وهو أن لا نتحدث عن تفاصيل الإنفصال لأنها أسرار تخصنا فقط، ولكن حتى الآن علاقتي به طيبة من أجل طفلنا الوحيد وحتى الآن أشاهد مقاطع من حفل زفافي.

وأضافت: حفل الزفاف كان إسطوري لأنه تكلف 3 ملايين دولار وفستاني كان به فصوص من الألماظ كانت تكلفته 300 ألف دولار وحتى الآن محتفظة به في منزلي وسأقوم بإهدائه لأحدى البنات قبل حفل زفافها هدية.

قالت بلقيس إنها لا ترى أن هناك مطربة عربية أو عالمية تسير على خطاها وأنها تريد أن يكن لها مدرسة خاصة بها مثلما فعلت سميرة سعيد وقدمت على مدار سنوات طيولة مدرسة فى التجديد والتغيير وأنها نشأت على سماع أغاني سميرة سعيد.

وأشارت الى أنها تتحدث العديد من اللهجات العربية واللغات الأجنبية وقالت: اللهجة المصرية تعتبر الأسهل بالنسبة لي لأننا تربينا منذ الصغر على مشاهدة الفن المصري.