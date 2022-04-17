شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل suits ينتهون من تصوير العمل خلال الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشك ابطال مسلسل سوتس بالعربى، بطولة آسر ياسين وأحمد داوود، على الانتهاء من تصوير جميع مشاهد المسلسل، حيث تبقى لهم أسبوع واحد فقط على أنتهاء التصوير، ويصور حالياً أبطال المسلسل بكثافة بالغة داخل استديوهات مكة في مدينة 6 أكتوبر، بالتحيد في الديكور الرئيسى لشركة المسيرى زيدان .

ولاقى المسلسل ردود جيدة، خاصة بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل، حيث تناول المسلسل عالم المحاماة في الشركات التجارية، وتألق النجم آسر ياسين واحمد داوود في أداء شخصية المحامى، وهى النسخة المصرية من العمل .

مسلسل سوتس بالعربى

المسلسل بطولة آسر ياسين و صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.