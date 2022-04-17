تيم حسن في أول ظهور من كواليس تصوير فيلم “الهيبة”

كتب امير فتحي في الأحد 17 أبريل 2022 06:50 صباحاً - نشر الفنان السوري تيم حسن أول صورة له من كواليس تصوير فيلمه الجديد “الهيبة” وذلك عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وشوق تيم حسن الجمهور للفيلم من خلال الصورة والتي كشف بها أيضاً عن اللوك الذي سيظهر به في الفيلم،

وعلق تيم حسن على الصورة قائلاً: ” مسا الخير، من تصوير فيلم الهيبة، انتاج سيدار آرت، والمخرج سامر البرقاوي، اللقطة بكاميرا الصديق مصطفى البرقاوي”، ولاقت الصورة تفاعل كبير من الجمهور بسبب الظهور الأول لتيم حسن في كواليس الفيلم.

ومن جانبها، نشرت الفنانة زينة مكي عدة صور لها من كواليس تصوير الفيلم في تركيا، ونشرت في بداية شهر إبريل الجاري، صورة لها مع نسخة سيناريو الفيلم، وعلقت على الصورة على انستقرام قائلة: ” ٤/٤ هكذا تبدو بداية عامي الجديد انطلاق أول يوم تصوير فيلم الهيبة في يوم عيد ميلادي، سَنَة حِلْوة ولفّة جديدة حول الشمس!”، ونشرت عدة صور لها في تركيا في موقع تصوير الفيلم مؤخراً، ومنها صوراً لها أثناء ركوبها الخيل، وعلقت: ” الفارسة التي وقعت عن ظهر الخيل عام ٢٠٠٩ و عادت من جديد”.

وكان المنتج صادق الصباح قد كشف في تصريحات سابقة له أن فيلم “الهيبة” يسعى صناعه للانتهاء من تصويره بأسرع وقت حيث من المتوقع أن ينتهي تصويره في شهر مايو القادم وذلك من أجل عرضه بعد عيد الأضحي المبارك في قاعات السينما العربية، فقال صادق الصباح: “اعتقد أن هذا الفيلم اكشن من روح وبيئة الهيبة لكن بجغرافيا جديدة، وسوف ينتهي تصوير العمل بشكل نهائي في آخر شهر مايو ونحن نتعاون من أجل إنجاز هذا العمل السينمائي المهم، الذي سوف يعرض مباشرة بعد عيد الأضحي”.