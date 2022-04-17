أمل العوضي عن تشبيهها بهيفاء وهبي: “والله شرف چان زين أوصل نص جمالها”

كتب امير فتحي في الأحد 17 أبريل 2022 06:50 صباحاً - ردت الفنانة الكويتية أمل العوضي على تشبيه بعض متابعيها لها بهيفاء وهبي معتبرة انه شرف لها ان كانت نصف جمال النجمة اللبنانية.

كلام أمل العوضي جاء ردا على احد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي الذي كتب رد: “خير نسختي وجه هيفاء وهبي”.

وقالت أمل العوضي في ردها: “والله شرف كان زين اوصل نصف جمالها.. هيفا احلى وجه قمري وعيون ما شاء الله يا هيك الجمال يا بلاها”.

يذكر أن أمل العوضي تعتبر واحدة من أشهر وأجمل النجمات في الخليج العربي، ودائما ما يتم تشبيهها بالنجمة اللبنانية هيفاء وهبي