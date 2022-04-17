شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة البحث عن عش الزوجية مستمرة.. جينيفر لوبيز وبن أفليك فى زيارة لقصر جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الثنائى جينيفر لوبيز وبن أفليك البحث عن منزل جديد ينتقلان إليه للعيش معًا بصحبة أبنائهما، ويكون ملائمًا لها، حيث كشف موقع الديلي ميل خلال تقرير عن أن بن أفليك ولوبيز وصلا إلى قصر بجوار كايلى جينر، سعرها تخطي الـ40 مليون دولار، وهو واقع في منطقة باسيفيك باليساديس.

وذلك يأتى بعد إعلان خطوبتهما مؤخرًا، إذ لا تعد تلك المرة الأولى لهما فى البحث عن عش جديد يجمعهما، حيث رصدتهما عدسات المصورين أكثر من مرة خلال الأيام الماضية وهما يبحثان عن منزل جديد.



بن افليك مع جينيفر لوبيز

وكان خبر خطوبة النجمة العالمية جينفر لوبيز بالنجم العالمي بن أفليك للمرة الثانية تصدر عنوان الصحف العالمية، توقع متابعيهم حول العالم ان زواج الثنائي سيكون قريب، خاصة وأنهما اجتمعا بعد فراق دام حوالي 18 عامًا من الخطوبة الأولي، وذهب كلا منهم في طريق وتزوجا وانجبا من آخرين ثم عادا سويا.



بن افليك ولوبيز

لكن يبدو أن "جي لو" لا تفكر في الزواج بالوقت الحالي فحسب موقع الديلي ميل، جينيفر لوبيز وبن أفليك "لا يتحدثان" عن الزواج في الوقت الحالي، حيث قال مصدرًا مقربًا من لوبيز إنها لم تكن في طور الإعداد بعد والتهيئة للزواج من حبيبها القديم.

وأضاف المصدر أن لوبيز واقعة في غرام خاتم الخطوبة ولا يمكنها التوقف عن النظر إليه، لكنه أضاف أن جينيفر وبن "لا يتحدثان عن حفل زفاف" في هذه الفترة.

وأكدت جينيفر لوبيز خطوبتها من بن أفليك، وشاركت الممثلة والمغنية البالغة من العمر 52 عامًا مقطع فيديو لها وهي تذرف الدموع، وتنظر إلى خاتم خطوبتها.

وعرضت جينيفر الخاتم المذهل في مقطع فيديو13 ثانية، مع عدم وجود ما يشير إلى خطيبها بن، 49 عامًا، وفقا لموقع ديلى ميل البريطانية.