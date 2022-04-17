أشرف زكي ينهار على الهواء: “أنا خدمتهم كلهم وادوني ضهرهم”.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 17 أبريل 2022 05:43 صباحاً - أنهار الفنان المصري أشرف زكي على الهواء أثناء تحدثه عن موقف مؤثر تعرض له أثناء حضور زفاف ابن شخص عزيزة عليه، حسب تعبيره.

وقال أشرف زكي خلال استضافته في برنامج “العرافة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة المحور : في فترة 2011 و 2012 اتخذت قرارا بعدم الذهاب لأي مكان يتواجد فيه شخص مفروض علي، وكنت مدعوا لحفل زفاف ابن أو ابنة شخص محترم أحبه، وقررت الحضور لمدة 5 دقائق ثم الانصراف.

وأضاف : في تلك الفترة تعرضت لحظر من زملائي، وجلس بجانبي ممثل دفعتي في معهد الفنون المسرحية وزوجته لكنه أدار ظهره لي، وكان الفنان أحمد الكحلاوي يغني “لأجل النبي ليه يظلموني، من عبادك إيه حصل لي”، فبكيت من ظلم زملائي لي.

وتابع: خدمتهم كلهم والشخص الذي جلس بجواري تحديدا، ولم أستحق ظلمهم لي لأنني لم أتأخر عن مساعدة أي زميل.

وأكمل : “بكيت لدرجة إنهم شدوا المفرش عشان يمسحوا دموعي، المناديل مقدرتش”.