مهرجان بورسعيد السينمائى ينظم ورشة لصناعة الفيلم التسجيلى مع المخرج مهند دياب

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القاهرة - سامية سيد - ينظم مهرجان بور سعيد السينمائي ورشة لصناعة الفيلم التسجيلي للمواهب من أبناء بورسعيد يحاضر فيها المخرج مهند دياب.

يتضمن برنامج الورشة محاضرات في اللغة السينمائية لصناعة الفيلم التسجيلي وكيفية إيجاد الفكرة للافلام التسجيلية وتطويرها وأساليب إبراز جماليات الصورة في السينما التسجيلية و الابداع في حكي القصة التسجيلية والسيناريو والحبكة والشخصيات التسجيلية تستمر الورشة لمدة 3 أيام بواقع ثلاث ساعات يوميًا.

وقال المخرج إسماعيل مراد مؤسس ورئيس المهرجان إن الهدف من إقامة ورش فنون صناعة الأفلام هو تقديم الفرص للمواهب من أبناء بورسعيد وصقل مواهبهم واكتساب مهارات جديدة من خلال المحاضرين الذين سيتولون تدريب هذه المواهب مثل المخرج الكبير على بدرخان والمخرج الشاب مهند دياب.

ومن جانبه قال الناقد السينمائي سيد محمود سلام مدير البرامج والأنشطة بالمهرجان ان بور سعيد السينمائي لن يقتصر دوره على عرض الأفلام وبرنامج التكريمات إنما سيلعب دورا رئيسيا في تخريج أجيالا من المواهب في شتى المجالات السينمائية من تأليف وتمثيل وتصوير وإخراج وهو دور يحرص عليه المهرجان منذ التحضيرات الأولية لإطلاق دورته الأولى و سيستمر عليه في دوراته المقبلة.

يشار الي أن المخرج مهند دياب قدم ما يزيد على 100 فيلم تسجيلي قصير وشارك بها في كبري المهرجانات المحلية والعربية والدولية وحصد العديد من الجوائز والتكريمات وأنهي دراسته الجامعية في مجال الاعلام قسم الاذاعة والتليفزيون وانهي الدراسات العليا والحره من دبلوم وماجستير في مجال صناعة وانتاج الافلام في مصر والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وصربيا وشارك في لجان تحكيم العديد من المهرجانات ويعمل حاليا مستشار وزير التضامن الاجتماعي للتوثيق المرئى.