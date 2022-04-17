شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى عن ابتعاده عن الكوميديا: لم يكن مخططًا وفخور بالمشاركة فى "العائدون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان هاني رمزي عن سعادته بالمشاركة في دراما رمضان خلال الموسم الحالي، عبر مسلسل "العائدون"، الذى يذاع على شاشة قناة dmc، مؤكدًا أنه منذ قراءة السيناريو وعلمه بالمشاركة كـ ضيف شرف في دور ضابط شعر بالتخوف، إلا أنه يعلم مدى أهمية العمل وكيف يسلط الضوء على عالم داعش من الداخل بتعمق.

وأضاف هاني رمزي خلال تصريحاته لـ"الخليج 365": "مشاركتي في فيلم 200 جنيه ثم دورى في العائدون بعيدًا عن الكوميديا لم يكن مخطط له إطلاقًا، ولكن الصدفة هي من لعبت دورها في ذلك".

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".