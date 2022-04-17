شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر جارنر تستعد للاحتفال بعيد ميلادها الـ 50 بعد خطوبة طليقها من لوبيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين الممثلة جينيفر جارنر أثناء الاستعداد بعيد ميلادها الـ 50، وهي تسير في شوارع مدينة لوس أنجلوس، حيث نزلت من سيارتها وهي تحمل التورتة الخاصة بالاحتفال وفقًا لما ذكره تقرير موقع الديلي ميل مؤخرًا حول الممثلة الشهيرة، والتي لم تبدِ أي اهتمام بشأن خطوبة طليقها بن افليك من جينيفر لوبيز.



جارنر

وكانت منصة نيتفلكس طرحت فيديو مؤخرًا من أحداث اعمال جارنر، وهو من كواليس تصوير فيلم The Adam Project، جمعها مع الممثل العالمى ريان رينولدز، والممثل العالمى مارك رافالو، وكشف الفيديو عن الأخطاء التي كان يقع بها أبطال العمل أثناء تصوير مشاهدهم، وكيف يتعاملون مع هذه الأخطاء المضحكة.



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فيلم The Adam Project، الذى طرح يوم 11 مارس الجارى، ووصلت مدته إلى ساعة و46 دقيقة، يقوم ببطولة فيلم The Adam Project كل من ريان رينولدز، مارك روفالو، جينيفر جارنر، كاثرين كينر، زوي سالدانا، لوسي جيست، ميلاني هوبيرت، ووكر سكوبل.

يدور فيلم The Adam Project حول شخص يدعى آدم ريد، البالغ من العمر 13 عامًا، وما زال حزينًا على الموت المفاجئ لوالده قبل عام، ولكنه دخل جراج منزله ذات ليلة ليجد طيارًا مصابًا مختبئًا هناك، ومن ثم اكتشف أن هذا الطيار الغامض هو النسخة القديمة لنفسه من المستقبل، والذى خاطر بكل شيء للعودة في الوقت المناسب في مهمة سرية.