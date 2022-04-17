شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 15.. الشاطر يطلب لقاء سريا مع مدير المخابرات والسيسى يصدمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل "الاختيار 3 – القرار"، والتى تحمل اسم "مجلس الشعب" أحداث كشف مخطط الإخوان، حيث طلب خيرت الشاطر لقاءا سريا مع اللواء حجازى مدير المخابرات الحربية، وفوجئ بالقائد العام عبد الفتاح السيسى فى مكتبه، الأمر الذى صدم وأربك الشاطر.

وقال السيسي للشاطر ساخرا منه: نبعت نجيب غداء.. إزيك وإزي الأسرة، وبعدها غادر الشاطر المكان مصدوما، ليقول السيسي: فاكرنا تلامذة.

فيما تناولت الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل الاختيار 3 تسجيل ظهر فيه القيادي بالإخوان محمد مرسي ومرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، وهو يتحدث عن القيادي بحركة 6 أبريل أحمد ماهر، ودار كلام بين مرسى والمرشد كالتالى:

محمد مرسي: المسألة لا تتجاوز 500 - 600 ألف مش أكتر من كده.. الأولتراس مزود عدد المشاركة و6 أبريل لما يجمعوا أنفسهم، أحمد ماهر يوم الجمعة لما الإخوان اتكاتروا على الساعة 6 بعد الساعة 4 دي جه يقول يا جماعة الواد رجع في كلامه.. بعد ما كان عمال يقول.. الأخ سامعه بوداني بيقوله دي فرصتنا.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.