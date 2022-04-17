شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل العائدون الحلقة 15 .. علاء يصل داعش وأمير كرارة يحاول إنقاذ صفوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ15 من مسلسل العائدون الذى يذاع على شاشة قناة dmc تطورات عديدة على صعيد أحداث "علاء – محمد عادل" الذى توجه إلى تنظيم داعش، وقوبل من خلال "نزار" قائد الجناح العسكري الذى عامل الشباب المنضمين بقسوة شديدة، ومن تنظيم داعش إلى "نبيل – محمود عبد المغني" الذى أخبر "عمر – امير كرارة" بأن رئيس الجهاز الأمني أخبرهم برفض طلب "صفوان" فى حصوله على 5 ملايين دولار مقابل تسريب خطة نقل الجنود من داعش إلى الدول المحيطة.



العائدون 15

وبالفعل قرروا تنفيذ خطة جديدة، ممثلة فى اعطاء الصور التى تخص صفوان مع زوجة كامل رئيسه فى الدولة التى تساند "داعش" بالأموال، وبالتالى لا يجد صفوان أى مفر سوى الرضوخ لطلبات "خالد – هاني رمزى" فى نقله لمكان آمن ينقله إليه "عمر – أمير كرارة" مقابل الحصول على الخطة.



العائدون الحلقة 15

وبالفعل تم إعطاء الصور لـ"كامل" الذى قرر الانتقام من صفوان إلا أنه لم يجده، بعد أن أخذه أمير كرارة إلى حدود البلاد محاولاً نقله، ولكن كامل صمم على الإتيان به بأى طريقة.

قصة مسلسل العائدون

ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضا عددا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".