شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حاتم يجبر زوجته منة شلبى على الانضمام لداعش فى أولى حلقات "بطلوع الروح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت الحلقة الأولى من مسلسل بطلوع الروح لتكشف عن تطور كبير شهدته شخصية أكرم (محمد حاتم)، فبعد أن كان مديرا لأكبر شركة إعلانات في مصر، أصبح يشعر بأن حياته حرام، وأن عليه الانضمام إلى دولة الخلافة، ليعتزل كل شيء ويُقرر السفر مع ابنه وزوجته روح (منة شلبي) إلى تركيا.

وفي تركيا يُقابل أكرم صديقه عمر (أحمد صلاح السعدني)، ومعه يتفق أكرم على خطف ابنه ليُجبر روح على الانضمام إلى داعش، وبالفعل ينفذ أكرم خطته، ويتقابلا على الحدود التركية السورية، ووسط بكاء روح وإصرار أكرم يركب الجميع السيارة يدخلا دولة الخلافة.

ويُعرض مسلسل بطلوع الروح يوميًا على قناة MBC مصر في تمام الساعة 9 مساءً، بطولة النجمة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد السعدني، عادل كرم، ويتكون مسلسل طلوع الروح من 15 حلقة، وهو تأليف محمد هشام عبية ومن إخراج كاملة أبو ذكري.