شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 15 .. السيسى عن خيرت الشاطر: فاكرنا تلامذة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل الاختيار3 مشهدا بين القيادي الإخواني خيرت الشاطر "خالد الصاوى" ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي "ياسر جلال"، وطلب الأول مقابلة اللواء حجازي مدير المخابرات الحربية ليجد أمامه الفريق السيسي.

وقال السيسي للشاطر ساخرا منه: نبعت نجيب غداء.. إزيك وإزي الأسرة، وبعدها غادر الشاطر المكان وقال السيسي: فاكرنا تلامذة.

وكشفت الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتى تحمل اسم "مجلس الشعب" أحداث كشف مخطط الاخوان، حيث عزم أحمد السقا كلا من كريم عبد العزيز وأحمد عز على كشرى، حيث روى ذكرياتهم مع أكلة الكشري.

وقال العقيد مروان "السقا" إنه تناول الكشري آخر مرة يوم محاولة اقتحام عناصر الشغب والإخوان وزارة الدفاع، حيث كشف تواجده العقيد مروان بصحبة الضابط زكريا يونس وقت محاولة الاقتحام.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.