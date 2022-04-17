شكرا لقرائتكم خبر عن ملف سرى الحلقة 15.. ابن إيهاب فهمي يكشف الوجه الآخر له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 15 من مسلسل "ملف سري" للنجم هاني سلامة الكثير من الأحداث، حيث تقوم جوري "كارولين عزمي" بعرض فيديو لعادل ابن عمها على أخته مريم "عائشة بن أحمد" يوضح أن هناك من كان يعذبه وأن الحالة التي وصل إليها كانت بفعل فاعل، وكل الفيديوهات موجودة على "لاب توب" شريف المالكي "محمود حجازي" فتأخذ مريم اللاب توب وتنصرف.

على جانب آخر يدور حوار بين يوسف المالكي "ماجد المصري" وعدنان، يسأل فيه عن شريف ابنه ويؤكد له أنه يعرف كل شيء يقوم به شريف وأنه قد عين أحد الأشخاص لمتابعته، ولكن يتضح أن شريف ليس في حالة طبيعة ويظهر ذلك في وضوح في المشهد الذي يجمعه بهارون أخيه "محسن محيي الدين" والذي كان يظن فيه أن كل الخلافات القائمة بينهما بسبب فتاة كان يحبها منذ زمن، فيدرك هارون أن عقله قد ذهب.

نرى وجه آخر لليل المصري "محمد محمود عبد العزيز" الذي يقوم بتوزيع هدايا على الأطفال ويساعدهم في حياتهم وفي دراستهم، ويقوم يحيي "هاني سلامة" بمراقبة ليل عن طريق أحد الأشخاص، ويذهب يحيي وشاكر لدفن والدة نور ولكنه أثناء الطريق يجد الشخص الذي كان قد أعطاه ملف القضية من قبل، فيجرون وراءه بالسيارة ولكن بلا جدوى، ونفس الشخص يقوم بإلقاء ملف بسيارة مريم "عائشة بن أحمد" أثناء تواجدها فيها.

يظهر حسين "إيهاب فهمي" في منزله وقد طلبت منه زوجته 2000 جنيه لتصليحات العمارة ولكنه يدعى الفقر، ويكون ابنه "محمد تامر" حزين منه بسبب عدم حضوره البطولة، مما جعل يديه تكسر، فقرر أن يسير وراءه واكتشف الوجه الآخر منه، حيث رآه بالبدلة ويركب سيارة فاخرة ويمتلك سائقا.

مسلسل "ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.